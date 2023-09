Annabelle Aquino: la dominicana de pura cepa que soñó estar en ‘Los Miserables’, y ahora formará parte del musical en Londres

Hace tres años Annabelle Aquino, de 21 años, tomó un avión desde Santo Domingo rumbo a Glasgow, tras el sueño de estudiar la licenciatura en Teatro Musical en el prestigioso Conservatorio Real de Escocia.

Tiempo después, hizo historia al ser la primera dominicana en graduarse de esta institución en sus 178 años de vigencia, y ahora ha sido elegida para formar parte del elenco de “Los Miserables” en Londres.

En una videollamada desde la capital británica, la joven contó a Listín Diario que desde que tiene memoria siempre ha estado involucrada en las artes.

Annabelle inició su formación tomando clases de ballet en una academia en Santo Domingo, y luego pasó a estudiar música y danza.

En 2010, a la edad de 8 años, cuando empezó a estudiar teatro musical por primera vez.

“Por tomar clases de canto entré al mundo del teatro musical que hasta ese momento yo había heredado un interés de mis padres, irónicamente por el musical ‘Los Miserables’ que a ellos les encantaba. Yo crecí en una casa donde se oía teatro musical”, narró.

En estos años participó en producciones como ‘Hansel y Gretel’, ‘Aristogatos’, ‘El Mago de Oz’, ‘Un Día’, ‘La Bella y La Bestia', 'Elf The Musical’, ‘Casi Normales’, entre otros.

“Desde la primera producción que yo hice, ‘Aristogatos’ en el 2011, inmediatamente yo supe que eso era lo que yo quería hacer con el resto de mi vida... Yo quería actuar. Yo quería cantar, que me pusieran en un escenario”, expresó.

Ese deseo la llevó a buscar programas de estudio de teatro musical y así conoció el Conservatorio Real de Escocia, una universidad situada a más de 6,000 kilómetros de la tierra que la vio nacer, pero cuyo renombre la llevó a embarcarse a nuevas aguas.

El Conservatorio Real de Escocia está evaluado como uno de los 10 mejores institutos de artes escénicas a nivel global.

De aquí han egresado reconocidos actores como David Tennant, Richard Madden, Sam Heughan, James McAvoy, Alan Cumming, entre otros.

Para la audición tuvo que enviar un video cantando tres canciones, bailando, tocando un instrumento y haciendo dos monólogos: uno de William Shakespeare y otro contemporáneo.

Annabelle Aquino: la dominicana de pura cepa que soñó estar en el musical ‘Los Miserables’ y su sueño se hará realidad.Fay Summerfield

Luego de esto, tuvo una entrevista virtual. “Me considero muy afortunada y de verdad creo que he sido bastante bendecida con todas las oportunidades que me han llegado”, dijo.

Pero la travesía de esta joven actríz no se detuvo ahí. Tras egresar del Conservatorio, Anabelle fue contratada para formar parte del elenco de Los Miserables, un musical basado en la novela homónima de Víctor Hugo.

“Yo vi que Los Miserables, que desde chiquita había sido como mi show soñado, estaban haciendo un casting y entonces me postulé para ir a audicionar”, explicó.

Su sonrisa y el brillo en sus ojos no permitían ocultar su emoción.

A partir del próximo 25 de septiembre y durante todo un año, la actriz dominicana estará en escena en el Teatro Sondheim del prestigioso West End, el “Broadway” de Londres, formando parte del elenco de la obra que despertó su amor por los musicales.

Annabelle Aquino, a la izquierda, en la producción de RCS de "Merrily We Roll Along", presentada en Glasgow en el 2022.ROBBIE MCFAZDEAN

SACRIFICIOS

Durante sus años de estudio tuvo que enfrentar grandes desafíos, como el adaptarse a un país con una cultura y método de trabajo distintos. Pero más allá de estos retos, para ella manejar el tiempo ha sido el más difícil de todos.

“El arte es una carrera hermosa, pero demanda mucho tiempo no solamente dentro de los ensayos. Por más apasionante que sea la carrera yo creo que es importante poder manejar las relaciones personales y otros intereses” que uno tenga”, opinó.

Y es que fuera de escena, Annabelle es una joven que disfruta de la lectura, en especial de Isabel Allende, dibujar, pintar, tocar guitarra y ver películas.

EL VALOR DEL TEATRO

Annabelle Aquino en el "Vigésimo Quinto Concurso Anual de Ortografía del condado de Putman", dirigida por Carlos Martínez y presentada en Santo Domingo en 2019.

Disciplina, confianza y curiosidad son tres valores que la joven actriz considera que le han otorgado estar en las artes desde pequeña.

“Por eso yo creo que es una actividad excelente para los niños, aunque no se dediquen a eso profesionalmente”, manifestó.

Aunque reconoce que en República Dominicana el teatro ha ido creciendo, considera que todavía hay debilidades por fortalecer, entre ellas el valor que le da la sociedad, apoyo al talento “fresco”, unidad entre los actores y la formación.

“A los artistas jóvenes yo creo que se les puede dar mucho más valor… Se le puede dar mucho más valor al talento fresco, personas que están comenzando su carrera que han venido entrenadas… Yo creo que hacen falta más protecciones para los actores, aquí son muy importantes las uniones cuyo propósito es defender sus derechos”, respondió.

Aquino expresó que tiene “amigos talentosísimos y trabajadores”, que no han tenido el mismo apoyo porque su familia no considera que el arte sea una carrera “de verdad”.

Además, piensa que el entrenamiento debe valorarse más, ya que el arte es una carrera “como cualquier otra”. La actriz además resaltó la importancia del teatro para la sociedad.

“El poder que tiene el teatro para crear un cambio social no debe ser subestimado. Nosotros en República Dominicana tenemos el mejor ejemplo con la filantrópica, nos independizamos en parte a través del teatro… El poder que tienen las artes para crear conciencia sobre ciertos temas, para poner a la sociedad a pensar de manera crítica es algo muy importante y edifica a cualquier sociedad”, explicó.

Lo que la inspira Dentro de sus roles soñados están Christine, del “Fantasma de la Ópera”; María en “Amor sin Barreras”, Eliza en “Hamilton”, Fantine en “Los Miserables" y Cenicienta en “Into The Woods”.

Patti Lupone es su mayor inspiración. “Me encanta su voz. Me encanta su carrera. Me encanta su trayectoria. Ella ha hecho muchísimos personajes y muchísimos musicales que a mí me encantaría hacer”, contestó. A esa lista se suma Viola Davis, Meryl Streep, Lupita Nyongo, Emma Watson y Laura Benanti.