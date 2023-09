Actriz dominicana Dascha Polanco, de ‘Orange is the new black’, será abuela

La actriz dominicana Dascha "Dash" Polanco, conocida por encarnar a Dayanara Díaz en ‘Orange is the new black’, anunció este martes que se convertirá en abuela por primera vez a los 40 años.

"Acabo de recibir un ascenso", escribió Dascha en una publicación en su Instagram, donde colgó una fotografía junto a su hija Dasany Kristal González, de 22 años, quien espera un niño y recientemente celebró su baby shower.

La joven mujer heredó su amor por la actuación y tuvo la oportunidad de interpretar el mismo personaje cuando tenía 14 años en la serie de Netflix.

Por su lado, luego de tener los regalos de la celebración, Dasany comentó: "Su armario va a ser mejor que el mío. Estoy muy agradecida y bendecida por todo el apoyo que he recibido durante este viaje".

Cuando Dasany apareció en la quinta temporada de ‘Orange is the new black’, los fanáticos quedaron impresionados con el parecido de ambas actrices, e incluso, felicitaron a los encargados de la audición por haber conseguido a la chica hasta se dieron cuenta de que se trataba de la hija que Dascha tuvo cuando a penas tenía 18 años.

Dascha también es madre de Aryam, de 14 años.