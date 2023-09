La inusual petición que una fanática le hizo a Anuel AA

Este lunes, el exponente urbano Anuel AA se llevó una gran sorpresa cuando una fanática le pidió un calcetín con el objetivo de saber si sus pies huelen.

"Regálame un calcetín, por favor", le pidió una fanática en España a Anuel AA, quien reaccionó diciendo: "Linda, ¿Cómo te voy a dar un calcetín?".

Mientras el cantante boricua se encontraba firmando autógrafos, la joven mujer insistió: "A ver si te huelen los pies como a nosotros".

Aunque el intérprete de "McGregor" no aceptó la inusual petición, no pudo evitar la risa durante la conversación que fue captada en video, donde también se escucha afirmar que: "Claro que me huelen, soy igual que ustedes".

Por su lado, los usuarios en redes sociales no tardaron en rechazar semejante solicitud.

"Ridiculez al máximo", "Que estupidez más grande, cada día más bruta la gente", "Anuel paga eso, es más montado que nada", "La gente parece que no fuera completa, creen que estos muchachos son de otro mundo", "Yo le pediría una cadena para ver si le duele él corazón", se leen algunos de los comentarios.