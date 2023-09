El amor le sonríe a Chris Evans y Alba Baptista, ¡se casan!

Chris Evans y Alba Baptista están que se ríen solos. La pareja está oficialmente casada! La estrella de Capitán América contrajo matrimonio con su novia, el fin de semana, confirmó la revista People.

El actor estadounidense y la actriz portuguesa se casaron en secreto durante este fin de semana en Boston, Massachusetts.

Tras casi dos años de relación, el actor de 42 años dio el sí en el altar en compañía de su ahora esposa, la actriz de 26 en una ceremonia íntima.

Los actores prefirieron una ceremonia reservada, a la que sólo invitaron a sus familiares y amigos más cercanos.

Según las informaciones de medios estadounidenses, la pareja hizo que todos los invitados firmaran un acuerdo de confidencialidad, mientras que los teléfonos celulares y smartphones fueron incautados una vez que el festejo dio inicio.

Aunque fue un acto familiar, la lista de invitados contó con varias celebridades incluidos los coprotagonistas de Evans en Marvel: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner.

La relación entre estas celebridades, al menos públicamente, se oficializó en enero pasado a través de una publicación de Instagram.

Según trascendidos, la pareja comenzó a salir en 2021, mientras que en 2022 se mudaron a un domicilio en común.

Evans viene en un recorrido ascendente en el cine desde la "Antorcha Humana" en la película "Los 4 Fantásticos" (2005) y su secuela "Los 4 Fantásticos y Silver Surfer" (2007), que se convirtieron en sus primeros éxitos en taquilla.

Luego ganó reconocimiento mundial por interpretar a Steve Rogers o Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, protagonizando "Capitán América: el primer vengador" (2011), "The Avengers" (2012), "Captain America: The Winter Soldier" (2014), "Avengers: Age of Ultron" (2015), "Capitán América: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019),

A partir de ahí ha figurado en la lista anual de Forbes de los actores mejor pagados del cine en cuatro ocasiones y es también uno de los diez actores más taquilleros de la historia.

La vida amorosa del actor ha sido más activa, y se le relacionó a la actriz Jessica Biel desde 2001 hasta 2006.

Posteriormente tuvo breves relaciones con Lily Collins, Minka Kelly y Dianna Agron.

En junio de 2016, inició una relación con Jenny Slate que concluyó en marzo de 2018.