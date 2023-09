"The Last of Us" y "The Exorcist: Believer" se apoderan de las Halloween Horror Nights

Las casas embrujadas basadas en "The Last of Us" y "The Exorcist: Believer" llegan a Universal Studios Hollywood como las grandes protagonistas de las conocidas jornadas "Halloween Horror Nights", con las que comenzó este jueves la temporada de terror en el parque temático ubicado en Los Ángeles (EE.UU.).

A lo largo de 38 noches repartidas entre septiembre y octubre, el complejo recreativo recibirá a sus asistentes con un total de ocho atracciones, espectáculos en vivo y el regreso del recorrido por los estudios en el "Terror Tram... The Exterminatorz".

El evento, dirigido artísticamente de nuevo por John Murdy, presenta por primera vez en Halloween una casa del terror inspirada en un videojuego: concretamente, el del apocalíptico universo de "The Last of Us".

Murdy trabajó junto a la desarrolladora Naughty Dog y su copresidente Neil Druckmann para introducir de la manera "más fiel" a los espectadores en una zona de cuarentena en Pittsburgh, Pensilvania, donde tendrán que trabajar junto a Joel y Ellie para poder sobrevivir.

Asimismo, esta edición contará con una casa dedicada a "The Exorcist: The Believer", la secuela de la popular película de William Friedkin que este año celebra su 50 aniversario.

Por su parte, el mundo de la serie "Stranger Things" regresa con la temática de su cuarta temporada, en la que la audiencia tendrá la oportunidad de enfrentarse a Vecna, el último gran villano de la franquicia.

En entrevista con EFE, Murdy comentó que la experiencia de las "Halloween Horror Nights" permitirá a los cinéfilos experimentar "en carne propia" sus historias favoritas.

"No hay nada como romper la cuarta pared y disfrutar la experiencia en vivo. Es como tener una pesadilla lúcida", describió.

PRESENCIA DEL TERROR LATINO

Tampoco faltará la presencia del terror latinoamericano, que corre a cargo de "Monstruos: Los monstruos de América Latina", incluyendo fantasmas y criaturas terroríficas de mitos y leyendas como las Tlahuelpuchis, la Lechuza y El Silbón.

"Ha sido increíble encontrar este mundo de mitos y leyendas de latinoamérica, que es muy vasto", comentó Murdy.

Inspirados en la estética de las películas de la Época de Oro del cine mexicano, también contarán con "zonas de miedo" que llevan el nombre "El terror de las momias", donde se hará un homenaje al Día de Muertos.

Además de contar con actores que atemorizarán al público asistente por todo el parque, otras atracciones de las "Halloween Horror Nights" son "Universal Monsters; Unmasked", "Chucky: Ultimate Kill Count", "Evil Dead Rise" o "Holidayz in Hell".

Durante el evento, algunos puntos habituales del parque temático como "Jurassic World", "Transformers o “Revenge of the Mummy", permanecerán abiertos.