Después de convertirse en la canción más escuchada de 2020 en República Dominicana, ahora "El Juidero" es la causa de una disputa entre sus intérpretes, Chimbala y Bulin 47.

Este miércoles, Bulin llamó mentiroso a su colega por insinuar haber sido el creador absoluto del pegajoso tema, por el que solo le pagaron dos veces y no fue agregado a los créditos en Spotify, según sus declaraciones en 'Alofoke Radio Show'.

"Ese tipo me dio una cotorra a mí dizque que me iban a subir los streamings, dizque que me iba a poner de principal y yo no vi nada de eso", explicó Bulin durante la entrevista con el elenco del programa urbano.

"Que fue él que armó la canción, ese jablador. Es un jablador dizque que armó el disco, donde ese disco yo hice un video y hasta Cardi B lo subió para su Instagram y se hizo viral por aquí y por allí", añadió.

En ese sentido, Bulin pidió reunirse con Chimbala y resolver sus inconvenientes en privado, ya que éste ha ofrecido varias entrevistas hablando sobre el asunto por el que supuestamente realizaron un encuentro al que solo asistieron los manejadores de ambos y Bulin.

El cantante de temas como "Inocente", "Bajo mundo" y "Vivo por palomo" aclaró que sus plataformas digitales son manejadas por Juan Restituyo Casilla y la empresa Vulcano Music Entertainment.

Por su lado, Chimbala explicó que Bulin no se encuentra organizado de manera digital y que sí le envió la vía de registro a través de la cual podía conseguir su parte del dinero.