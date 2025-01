Someten proyecto para prohibir la asistencia de niños a conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico

La política y abogada puertorriqueña Lisie Burgos, quien es miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico por el Partido Proyecto Dignidad, sometió un proyecto de ley para prohibir la asistencia de niños a espectáculos de adultos.

A través del "PC 161 Clasificación de eventos", Burgos intenta evitar que los niños no estén expuestos a conciertos, como los de "No me quiero ir de aquí", que ofrecerá Bad Bunny entre los meses de julio y agosto en la isla.

El pasado 13 de enero, la superestrella de la música latina confirmó su residencia en su tierra natal tras estrenar su nuevo álbum "Debí tirar más fotos".

Luego de mantener en expectativa a su fanaticada desde la aparición de dos sillas de plástico en la entrada del recinto en San Juan, el cantante anunció que tendrá 21 presentaciones en el Coliseo Miguel Agrelot (El Choli).