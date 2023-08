Luego de la ola de críticas sobre su esbelta figura, la artista Natti Natasha se defendió asegurando estar cómoda y feliz con su cuerpo, por el que ha trabajado durante mucho tiempo con una dieta estricta y rutina de ejercicios contantes.

A través de una transmisión en vivo en su Instagram, la exponente de música urbana y tropical instó a sus seguidores a darle importancia a "las gorditas", ya que también pueden sufrir de alguna enfermedad y no notarse por la manera en la que lucen.

"Yo hago ejercicio y yo lo hago para eso, o sea, una persona delgada, sin músculos, pues quizás no hace ejercicio, pero yo le meto en la madre al ejercicio, yo hago mi pesa, yo me meto en la bicicleta, le doy una hora, yo le meto, yo le meto y me encanta, me encanta verme como estoy, todo", expreso Natti Natasha.

"Siento también que es como raro que en los tiempos que estamos ahora no quieren juzgar a las personas que son más llenitas pero entonces a las personas que son flacas, aunque tengan músculos y estén rotas por todos lados, la quieren juzgar, entonces como que a mí no me cuadra mucho. ¿O estamos juzgando los cuerpos o no estamos juzgando los cuerpos? ¿O es nada más a la flaquita? O sea, eso como que a mí no me cuadra mucho, como eso funciona. Se tienen que decidir", agregó.

Por otro lado, la cantante dominicana explicó qué la hizo estrenar su nuevo tema "No pare" y volver al contenido erótico tras alcanzar las primeras posiciones de las principales listas de reproducciones a nivel mundial en 2018 con "Sin Pijama".

"Había pasado mucho tiempo en el que la gente no me había visto de esa manera. Así fue que siempre fui. Recuerdo cuando hice ‘Tonta’, ‘Sin Pijama’, todas esas canciones siempre fui muy abierta con mi sexualidad, con mi cuerpo, con mi manera de expresarme, la realidad es que nunca cambié, es algo que está mucho más presente ahora", dijo Natti.