"Han pasado muchos años para poder escribir esto. Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos", escribió Juanes en la publicación de su carta abierta en Instagram donde se confiesa sobre la depresión ha sufrido durante muchos años.

El cantante colombiano explicó que dar a conocer su situación "visibiliza lo común que es" la enfermedad, además de que lo hace más fuerte y "me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano".

En las tres páginas, Juanes destacó que ni lograr los sueños por lo que trabajaste "garantiza la felicidad", ya que "se nos va la vida entera, trabajando por eso", "pero olvidando disfrutar el proceso. Así, contó que decidió poner a un lado su carrera cuando se encontraba en su mejor momento.

"Hace aproximadamente 13 años, sufrí uno de los golpes más duros de mi vida. Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado. Había trabajo tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado a un lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo", comenzó Juanes su anécdota.

"Lo peos es que yo fui el único culpable, nunca tuvo fortaleza de decir: 'Estoy cansado, necesito un momento'. O si lo hice, creo que no me tomaron en serio. Siempre pensé que podía, que sería capaz. Por favor, era Juanes. Claro que podía. Ese pensamiento me llevó a un colapso nervioso que me obligó a detener abruptamente todas mis actividades para estar en casa con mis hijos. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida", agregó.

"Hoy miro hacia atrás y me agradezco la valentía de haber hecho lo que hice. Algunas personas de mi entorno, muy pocas, me hacían pensar que estaba loco, que necesitaba un psicólogo y que no era normal lo que estaba experimentando. Mientras tanto, y buscaba ayuda en el alcohol para tratar de anestesiar y poder seguir. El resultado fue peor. Llegué a un punto de cansancio tal que me odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y, lo más doloroso, no disfrutar en un escenario. Pero claro, habían pasado diez años sin descanso, de conciertos, viajes, ausencias y más, que terminaron pasando factura", continuó.

Finalmente, el intérprete de "Volverte a ver" instó a sus seguidores a no quedarse en silencio y combatir el mal conversando sobre ello, aunque admitió que aún no ha logrado vencer la depresión, pero que ha logrado salir adelante y la maneja mucho mejor.