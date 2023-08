Rapero Blueface es apuñalado por otro hombre en un gimnasio

El rapero y boxeador, Blueface, resultó herido de arma blanca luego de que un hombre ingresara al gimnasio de boxeo donde este se encontraba y lo apuñalara.

A través de su cuenta de Instagram, el rapero público el video donde quedó captado el momento del hecho, allí se visualiza como un hombre vestido de jeans y una franela blanca, que llevaba un perro rotweiler, comienza el altercado.

Johnathan Jamall Porter, nombre real del artista, tenía unos guantes de boxeo puestos e intentó obviar al hombre, pero el agresor insistió, por lo que el entrenador del compositor trato de interceder, sin embargo, Blueface respondió golpeando al hombre que no ha sido identificado y resultó herido de arma blanca en medio de la pelea, posteriormente, el hombre emprendió la huida.

“No podré pelear el 14 de octubre debido a una lesión, no tendré tiempo suficiente para curarme. No digas que no esquivé ningún golpe. Hermano, [el hombre] vino con un perro y un cuchillo a las 10 de la mañana”, escribió.

Sin embargo, la publicación ya no se encuentra disponible en el Instagram de Blueface.

Más tarde, ante la preocupación de sus seguidores el interpréte de Thotiana señaló en sus historias que fue “solo una herida en la pierna, muchachos, estoy bien. No tienen que hacer estallar mi teléfono ni nada por el estilo”.