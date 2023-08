El cineasta y cónsul de República Dominicana en Los Ángeles, California, Alfonso Rodríguez, reveló en una reciente entrevista en el programa de televisión Selinée, conducido por Selinée Méndez, que hace películas para ganar dinero y no premios.

En ese sentido, el diplomático aseguró que no trabaja pensando en recibir un reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aconseja a los más jóvenes directores tampoco "soñar" con ello.

"Yo hago películas para hacer dinero. Yo practico, en vez del séptimo arte, yo practico el octavo arte: sacarle cuarto al cine. Los Premios que se lo ganen otros", dijo Rodríguez en tono de broma, para explicar que: "Los muchachos jóvenes que acaban de salir todos haciendo su primera película se van a ganar un Óscar, lo peor de todo es que ellos se lo creen y lo dicen".

"Hay algunos que yo les digo: 'Papi, no sueñe que nunca van a dar Óscares'... Porque nos faltan cincuenta años de hacer cine para que nos den un Óscar", agregó.

Durante la conversación, entre otras cosas, Rodríguez, quien fue precursor de la Ley de Cine, también abogó por la creación y aprobación de una ley para la televisión que mejoraría las producciones nacionales.

"No se avanza y no se llegan a las masas porque no tenemos las herramientas. Esa gente que pregonan ser comunicadores, en vez de estar chismoseando a diario deben aportar… por eso hay que hacer la Ley de Televisión a la mala. Muchas personas dirán que no, muchos intereses dirán que no, pero es necesario hacer valer la producción local de calidad", indicó Rodríguez.