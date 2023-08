Miley Cyrus anuncia nueva canción y video: “Used to be young”

Miley Cyrus anunció su nuevo tema “Used to be young”, que estará disponible a partir del próximo 25 de agosto. Para acompañar este lanzamiento, la artista estadounidense compartirá historias y perspectivas de los muchos capítulos de su vida dentro de un evento televisivo especial titulado Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions). El especial se transmitirá por ABC el jueves 24 de agosto y en él se reinventa la versión que originalmente se transmitió en Disney+.

Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions) presenta una nueva entrevista que acompaña la música del álbum Endless Summer Vacation, incluyendo su éxito “Flowers”. El nuevo y reinventado especial se podrá ver en streaming al día siguiente en Hulu.

El sencillo es la nueva propuesta musical que ofrece Miley desde el lanzamiento de "Flowers", el exitoso sencillo de su aclamado álbum Endless Summer Vacation, que incluye otras doce canciones adicionales.

“Flowers” ha sido un éxito mundial, se posicionó por 8 semanas en #1 en el Billboard Hot 100 – además, estuvo en #1 en la radio de US por 10 semanas. El tema se convirtió en el más rápido en escalar posiciones en casi 10 años. Mundialmente la canción se ha reproducido cuatro mil millones de veces y fue la canción más rápida de la historia en alcanzar los 500 millones de reproducciones en Spotify. Es oficialmente el sencillo número 1 del Reino Unido de mayor duración de una artista solista.

“Used to be young” llega justo antes del décimo aniversario del álbum 3x Platino Bangerz de Miley Cyrus (septiembre). Un álbum referente por éxitos como “Wrecking Ball,” “We Can’t Stop,” y “Adore You.” En celebración del aniversario, habrá un vinil de edición limitada con un empaque actualizado que incluye fotos nunca antes vistas y un bonus track “23” con Mike WiLL Made-It.