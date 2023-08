Ex actriz de películas para adultos asegura haber tenido una relación sentimental con Ozuna

Ozuna en el ojo del huracán por ex actriz porno que lo acusa de haber mantenido una relación sentimental "a base de mentiras" con ella. La joven española Claudia Bavel decidió contarle al paparazzi Jordi Martín que hace una semana el cantante la abandonó tras prometerle que formarían una familia juntos.

A través del programa "El Gordo y La Flaca", Bavel aseguró que conoció a Ozuna por redes sociales en septiembre del año pasado, después de su romance con Bad Bunny, con quien estuvo por un periodo más corto.

"Me siento bastante engañada, o sea, realmente nosotros teníamos planes de futuro, yo me enamoré de él y me siento muy traicionada por su parte", expresó Bavel.

Cabe destacar que Ozuna se comprometió en enero de 2020 con Taina Marie Meléndez, su novia de 11 años y madre de sus dos hijos.

Sobre la prometida del cantante boricua, Bavel dijo que: "Él me decía que era una trabajadora de él, que no era su pareja, que simplemente trabaja para él y era la madre de sus hijos y ya está".

Según la beldad nacida en Barcelona, "El Negrito de Ojos Claros" era más fanático de su antiguo trabajo que ella de su música, ya que pretendía hacer videos íntimos de ambos para publicarlos en páginas, además reveló supuestas conversaciones que podrían probar su historia con la estrella del reggaetón.

"La canción de El Farsante te queda fenomenal y que me duele mucho lo que me has hecho porque recuerdo que me dijiste que nunca me harías daño, que me querías, que eras de buen corazón, y realmente es que todo ha sido mentira y no hemos tenido la última conversación, eso me duele", finalizó.