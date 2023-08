Con el humor que la caracteriza, pero nerviosa por compartir con sus seguidores la razón que la mantuvo alejada por más de un mes de las redes sociales, la influencer puertorriqueña Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, reveló a través de un video publicado en TikTok que fue diagnosticada con depresión tras anunciar que trabajaría en su salud mental.

Jesaaelys, de 27 años, dijo que tomó con sorpresa la noticia, ya que no creyó que en algún momento podía padecer la enfermedad por ser una persona sin problemas y con una vida casi perfecta, pero entendió que nadie está exento de que le ocurra.

"Haciéndoles el cuento largo corto, hace un mes me diagnosticaron con depresión, ¿verdad?, y yo veía que la depresión no era algo que me podía dar a mí, o sea, yo lo veía como bien lejos. ¿Por qué? Porque yo gracias a Dios tengo salud, tengo un hogar, tengo familia, tengo comida, pero a la hora de la verdad nada de eso tiene que ver", expresó Jesaaelys.

La creadora de contenido de maquillaje también aclaró que no podía mostrarse en sus publicaciones sin el ánimo que normalmente suele tener, aunque aseguró que se irá integrando paulatinamente, además advirtió que se encuentra experimentando cambios en su vida que "se van a notar", negando en una respuesta en los comentarios que esté embarazada.

"La depresión dijo: '¡Eh! Hola, estoy aquí, un placer, mi nombre es depresión, ¿Cómo es tu nombre?'. Pues nada, el punto es que llevo trabajando con mi salud mental todo este tiempo y realmente yo no me podía sentar hacer un video, ustedes saben que yo soy bien energética, mis energías son arriba, mi personalidad siempre es como que alegre, contenta, y no me sentía así, entonces no podía hacer un video a dar mi review de maquillaje o hablar con ustedes cuando mis ánimos estaban por en piso", explicó.

"Yo estuve días pasando llorando, literalmente, yo no sabía lo que me pasaba hasta que me dijeron, una profesional me dijo: 'Esto es lo que te está pasando bella'. Y pues nada, llevo trabajando en mi salud mental, que es súper normal, así que, nada realmente me estoy conectando aquí para que sepan que ya voy poco a poco a entrar a la redes sociales", agregó.

"Tengo muchas cosas que contarles, van a ver mucha cosas que está pasando en mi vida, ahora mismo no estoy lista para compartirlas con ustedes, pero eventualmente ustedes sabrán porque se va a notar y les voy a decir también, les voy hablar claro, les voy a decir pero después", finalizó.