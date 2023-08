Doja Cat confesó sentirse "libre" después de perder casi 300 mil seguidores en sus redes sociales.

La intérprete de "Woman" reapareció tras desactivar sus cuentas por más de tres semanas y admitió en su Instagram Stories que: "Ver a todas estas personas dejar de seguirme me hace sentir que he derrotado a una gran bestia que me ha estado reteniendo durante tanto tiempo".

"Y siento que puedo volver a conectarme con las personas que realmente me importan y me aman por lo que soy y no por lo que era. Me siento libre", agregó.

Al parecer, la ira de Doja Cat fue desatada por usuarios que cuestionaron su romance con Jeffrey “J” Cyrus, a quien hasta 20 mujeres lo acusan de supuesta agresión sexual, aunque no parece haber ningún caso legal o penal en curso contra él, según Mor.Bo.