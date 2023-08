El pasado 11 de agosto, Francisca reveló a la revista People en Español que espera su segundo hijo, a quien planea recibir en sus brazos en febrero de 2024.

En una entrevista para el magacín, la comunicadora contó que tiene tres meses de gestación, los cuales ha disfrutado al máximo, ya que "no me han dado mareos ni náuseas continuas", contrario a su embarazo de su primogénito Gennaro, nacido en julio de 2021.

"Sí siento un bajón de cansancio, como que necesito tomar una siesta, pero no es como que todos los días tengo que dormir. Con Gennaro yo me pasaba el día entero en un sofá tirada. No podía hacer otra cosa, todo me caía mal, la comida me daba asco. Con este bebé como de todo. Quiero más cositas dulces, que con Gennaro quería todo salado. Mi hijo tiene dos años y aunque yo quiera descansar no puedo. Siempre tengo que estar activa y despierta. Ha sido diferente este embarazo y eso me maravilla", explicó.

La también actriz confesó que desea que su bebé sea niña, pero "amaríamos lo que sea que llegue. Solamente queremos un bebé saludable, con Diosito delante".

Sobre el momento que se enteró que se encontraba en la dulce espera, la copresentadora de "Despierta América" dijo que, a principio de junio, durante sus vacaciones en Europa percibió un retraso en su menstruación y decidió realizarse una prueba que la dejó confundida con el resultado.

"Me siento tonta. Antes de irme a Italia me hago la prueba porque me tenía que llegar mi período y estaba como un día atrasado y yo toda ansiosa, dije: 'Bueno para irme a Italia no tomar tanto vino y comportarme déjame hacerme una prueba', pero esta era de las que tiene dos líneas. Salieron dos líneas pero salió una más clarita que la otra. Entonces dije: 'Eso es negativo'. Toda decepcionada tiré la prueba en la basura y me fui a mi viaje a Italia", expresó Francisca.

Continuó: "Tomé vino, disfruté de mi viaje. Tuvimos la oportunidad de llevar al baby. Duramos casi 10 días en España y yo soy muy regular, dije: 'A esta hora ya se supone que debe llegarme mi período. A principios de junio nos fuimos a Italia y cuando regreso venía en el avión pensando: 'Esto no es normal'. Pensaba: 'La prueba salió negativa. Si no estoy embarazada, ¿entonces qué tengo? ¿Tengo algún problema?' Me hice mil y una películas en la mente".

Por su lado, su esposo, Francesco Zampogna, recibió la buena nueva cuando salieron a cenar y en el restaurante le preguntó si quería vino y ella respondió: "Quisiera tomar pero no puedo. Voy a tener que esperar unos meses para poder tomar". A lo que él reaccionó con lágrimas en los ojos, aunque lo sospechó en su paseo por España e Italia, pues la sentía irritada.

Mientras que, a Divina Montero, madre de Francisca, su nieto Gennaro fue quien le dio la noticia al verlo corriendo por la casa con la ecografía en las manos.