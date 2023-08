La Ross María demuestra su potente voz cantando éxito de Milly Quezada

Después de cantar a capela el tema de Ana Gabriel "Soy como quise ser", la joven cantante dominicana La Ross María volvió a deleitar a sus más de 3 millones de seguidores con el éxito de 1995 de Milly Quezada, "Entre tu cuerpo y el mío (Solo contigo)".

En esta ocasión, La Ross utilizó la pista del popular merengue para realizar su interpretación que fue publicada en su cuenta de Instagram, donde ha recibido miles de críticas positivos.

"Este domingo no se podía ir sin yo subirles este videito cantando mi canción favorita de nuestra reina @milly_quezada. Si quieres escucharme interpretando otro temita dime cual en los comentarios", escribió la novel artista.

Entre las opiniones, destacaron las de Wason Brazoban y Don Miguelo, quienes crearon un pequeño debate sobre la permanencia de los reguetoneros.

"Yo siendo ella y con esa voz y talento no grabo un regueton más y me dedico a hacer música de esas que duran para siempre. Muy dura", expresó Brazoban en su perfil junto a otro clip de La Ross cantando. A lo que Don Miguelo respondió: "O sea, ¿Que no hay reggaetones que van a durar para siempre? Digo pa yo saber si te mando un listadito".

A raíz de la situación que enfrenta La Ross con su sello disquero, 809 Music Mundial, la exponente urbana se ha dedicado ha publicar este tipo de contenido que la mantiene vigente en los corazones y celulares de sus fanáticos.