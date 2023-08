Bianka Bryant, la hija de 6 años de Kobe y Vanessa Bryant, vivió un momento que nunca olvidará junto a Taylor Swift, quien subió al escenario a la pequeña fanática durante su último concierto en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, California.

Vannesa compartió en su Instagram las dulces imágenes, donde se ve a Bianka en el borde de la tarima disfrutando de la actuación de la cantante cuando ésta se acerca con todos sus bailarines y finalmente se inclina para ponerle a la niña el inolvidable sombrero de su canción "22", la cual se encontraba de interpretando segundos antes.

"Mi niña feliz. Gracias @taylorswift", escribió Vanessa en su publicación.

Las demás hijas de Vanessa y Kobe, Natalia "Nani" Diamante, de 20 años, y Capri Kobe Bryant, de 4 años, también estuvieron presentes en el espectáculo y pudieron ver a Taylor en camerinos.

Vanessa también publicó un dulce video retrospectivo de Natalia y Gianna en su historia de Instagram, donde las hermanas cantaron el éxito de Swift de 2008 "You Belong with Me", según People.

En 2015, Taylor y Kobe, estrella de la NBA que falleció en enero de 2020 mientras viajaba en helicóptero con su hija de 13 que igualmente perdió la vida, comenzaron una amistad cuando el basquetbolista apareció en la presentación de la artista en el Staples Center para mostrarle una bandera en homenaje a su récord del Staples que se veía en el techo de ese estadio.