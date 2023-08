En una nueva reflexión, la comunicadora Tania Báez habló sobre la responsabilidad que tienen las personas que toman un micrófono en sus manos y los medios de comunicación en general, donde en el tiempo en que inició “la vara siempre estaba alta y había que esforzarse por alcanzarla”.

“No cualquiera puede usar un micrófono en un medio de comunicación”, tituló Báez el texto publicado en su cuenta de Instagram donde no se hicieron esperar los comentarios de sus seguidores y colegas.

La conferencista también recordó haber entrado a la televisión teniendo como líderes a Freddy Beras-Goico, Socorro Castellanos, Cecilia García y Julie Carlo, además de sus compañeras Milagros Germán, Mariasela Álvarez, Zoila Luna, Jatnna Tavárez, Lissette Selman, Nuria Piera y Alicia Ortega y de su mentor Yaqui Núñez Del Risco, a quien consideraba “capaz de tocarme cualquier tema de actualidad al aire para ver mi desenvolvimiento”.

“Hoy me asquea lo que veo. Me consterna ver quienes son algunas de las ‘figuras de hoy’. Personajes que transciende sin más logros que la promoción de antivalores. Ahora ‘el chapeo’ es un verbo y un ‘talento’. Las peleas son del nuevo show. Los titulares de muchos de los medios los ocupan estos ‘espectáculos’. Todos a la garrapata con puño en búsqueda de los ratings. ¿El objetivo? Ser virales y populares. A costa de lo que sea”, continuó, haciendo referencia a la supuesta pelea que sostuvieron dos presentadoras de radio fuera del aire luego de protagonizar una acalorada discusión ante las cámaras.

En ese sentido, la conductora del desaparecido programa “Hola gente“ dijo sentir la responsabilidad de tener la atención de un público, a pesar de su veteranía, y emocionarse cuando jóvenes la mencionan como referente. Incluso espera ver una transformación “por el bien de una sociedad que replica las tendencias que se crean en estos medios“, si no advierte prepararse para lo “indescriptible”.

"Aunque intente no mirar, me duele. Hay tanta gente talentosa queriendo hacerlo distinto y no trascienden, porque la marea está muy alta con tantos personajes de mal gusto. Aún después de tantos años tomar un micrófono en las manos y subir a un escenario o medio, siento el peso de la gran responsabilidad de este importante oficio. Aún me emociona cuando muchos de ustedes nos refieren junto a un grupo de colegas conscientes del impacto de un medio de comunicación", explicó.

"Dicen que todo tiene un día… Espero poder presenciar la transformación del “maco con cacata” que tenemos hoy a ese momento donde nueva vez se informe, se entretenga y se eduque con lo mejor que como nación nos ha distinguido en los medios de comunicación. Ojalá poder verlo por el bien de una sociedad que replica las tendencias que se crean en estos medios. Si no, preparémonos que lo que viene es indescriptible", finalizó.