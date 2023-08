Luis Miguel deja a más de uno boquiabierto por su apariencia en inicio de su nueva gira

“El Sol de México“, Luis Miguel, dio inició a su nueva gira y con ella, nueva apariencia, que causó sorpresa en el público de este primer concierto, pues en días pasados, los titulares de revistas internacionales señalaban que el cantante lucía “rejuvenecido”, pero los más recientes comentarios aseguran lo contrario tras su salida al escenario en Buenos Aires, Argentina.

En ese sentido, los fanáticos argentinos del intérprete de “La incondicional” han creado ‘memes’ burlándose, e incluso hablando seriamente, de haber sido “engañados” con un doble de su ídolo.

“¿Es inteligencia artificial o por qué se ve así?”, “No lo sé Rick, parece falso!” ,“canta igual pero no se parece, puede ser playback”, “que se me hace que nos están engañando y este es un doble”, “Que raro se ve. No solo se ve como un Sr. De 80 años sino que no se ve nada de el, de su esencia. Nada de nada”, “no se parece, este es otro Luis Miguel, es un falso”, y “no es normal que se vea tan falso, no es él definitivamente”, expresan algunos de los usuarios en redes sociales.