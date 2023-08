La era digital ha consumido las culturas universales, integrándose en las rutinas diarias de la gente común y corriente y convirtiendo los hobbies en trabajo para algunos atrevidos y valientes que han decidido poner su vida a merced de las tendencias que dicta el internet.

A pesar de que no hace mucho tiempo atrás desde que lucía como imposible, en el momento actual vivir de las redes sociales es una realidad, y cada seguidor, cada like y cada comentario cuenta con la posibilidad de convertirse en una moneda. Tener la atención de los consumidores es una necesidad y hay quienes dan lo que sea por conseguirla, incluso su vida.

Por más que no haya sido intencional, no es solo Sharath Kumar, sino que Zhanna Samsonova, Remi Lucidi, Kubra Dogan y Xiao Qiumei forman parte de la fatídica lista de influencers que literalmente perdieron su vida por un like, mientras grababan contenido para sus redes sociales. Desde 2017 suman al menos una docena en situaciones insólitas.

El influencer Sharath Kumar, de 23 años de edad, murió al intentar grabarse junto a las cataratas de Arasinagundi, ubicadas en la India.

MUERTO EN CATARATAS

El caso de Sharath Kumar, un joven influencer indú de 23 años, ocasionó revuelo en la web cuando se dio a conocer la noticia de su fallecimiento hace sólo unos días.

Aparentemente, Kumar habría muerto el 23 de julio luego de caerse a las cataratas de Arasinagundi mientras realizaba un video para su cuenta de TikTok que quedó registrado y se volvió viral.

En las imágenes se deja ver cómo el reconocido internauta se sube a una roca en medio del río, mientras un acompañante le graba a su espalda y repentinamente pierde el equilibrio y termina siendo arrastrado por la fuerte corriente de las aguas.

Según el medio The Hindu, el cuerpo no apareció hasta el 30 de julio, una semana después del incidente, tras una intensa búsqueda de las autoridades.

La influencer Zhanna Samsonova, más conocida como Zhanna D’Art, murió a los 39 años el pasado 21 de julio durante una gira por el sudeste asiático.

FALLECE DE INANICIÓN

La influencer rusa conocida como Zhanna D’Art, Zhanna Samsonova, murió por una inanición el pasado 21 de julio en Malasia.

La mujer de 39 años vivió durante varios años con una estricta dieta basada en la ingesta exclusiva de frutas, batidos y jugos de las mismas, y brotes de semillas de girasol, que compartía a través de sus cuentas de redes sociales.

Residía en el sudeste asiático y señalaba su estilo de vida como una esto como una transformación diaria física y mental, rechazando sus hábitos alimenticios anteriores.

“Veo cómo mi cuerpo y mi mente se transforman todos los días”, manifestó en una ocasión su veganismo como algo en extremo “saludable”.

Remi Lucidi, influencer reconocido por hazañas extremas.Instagram

SE CAE DE EDIFICIO

Remi Lucidi era un influencer francés que era conocido por sus extremas pruebas en las alturas y precisamente falleció tras caerse del piso 68 de un edificio en Hong Kong.

El hombre escalaba la Torre Tregunter con intenciones de grabar un vídeo desde las alturas cuando cayó.

En su momento, las autoridades informaron que el Lucidi llegó al edificio y dijo que visitaría un amigo en el piso 40 para que la seguridad le dejará pasar, y aunque el supuesto amigo negó conocerle, ya había logrado subir a la planta número 49 por el ascensor.

Kubra Dogan murió al caer nueve pisos abajo mientras posaba para un vídeo en una azotea de Estambul (Turquía).

cae de edificio

La turca Kubra Dogan murió el 29 de agosto de 2021, también al caer de un edificio cuando grababa un vídeo para Tiktok.

En el caso de la joven turca de 23 años, fueron 50 metros de altura, desde un noveno piso, desde una torre en la capital de Turquía, Estambul, cuando su prima de 16 años la grababa.

Según había informado el Daily Mail, Dogan visita a su familia y al atardecer subió a la azotea para hacerse selfis con la puesta de sol.

Mientras su allegada grababa, la chica se sentó al borde de la azotea y en el vídeo, colgado en redes, se ve cómo la prima se enfoca a sí misma para hablar a cámara y justo cuando vuelve a capturar a la influencer, el panel de plástico en que estaba sentada se rompe y se precipita a caer.

Xiao Qiu Mei, una ‘influencer’ china que perdió la vida tras caerse de la grúa donde trabajaba.

xiao qiumei

También a los 23 años, Xiao Qiumei perdió la vida en un accidente mientras grababa un vídeo para sus redes en julio del 2021.

La joven se encontraba dentro de una cabina de grúa cuando cayó de una altura de 49 metros y fue encontrada tiempo después en el suelo con su teléfono en la mano.

Su último video fue filtrado a las redes sociales y se ve como de la nada se resbala y desaparece de cámaras, asimismo, quedaron registradas imágenes borrosas del hecho en las cámaras de seguridad del sitio donde trabajaba.

Xiao Qiumei tenía más de 100 mil seguidores a los que les compartía diariamente sus actividades.

Sofia Cheung, influencer originaria de Hong Kong, murió mientras intentaba tomar una selfie en el borde de una cascada.

cae en cascada

Otra influencer que cayó al vacío en una cascada fue Sofía Cheung, de 32 años, en julio de 2021. La joven, originaria de Hong Kong, perdió la vida luego de caer al vacío. Ella se encontraba con otros tres amigos en el parque Ha Pak Lai, ubicado en la región de Yuen Long, Hong Kong.

Sofía Cheung decidió que quería una fotografía colgando de una cascada, pero perdió el equilibrio y cayó. A pesar de que los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar, fue declarada muerta.

Las imágenes jamás fueron publicadas pero en su cuenta de Instagram se puede observar que no era la primera vez que intentaba una toma arriesgada.

Madalyn Davis, modelo e influencer británica de 21 años, murió tras caer por el acantilado Diamond Bay, de 30 metros de altura, mientras trataba de hacerse un selfie.

MUERTE EN ACANTILADOS

En enero de 2020, la influencer británica Madalyn Davis, de 21 años, falleció al caer por los acantilados de Diamond Bay (Sydney, Australia) mientras intentaba hacerse un selfie.

La tragedia ocurrió cuando la chica y sus amigos, después de salir de fiesta, decidieron ir a ver el amanecer y hacer fotografías a estos acantilados, un lugar muy famoso entre los turistas en Sydney.

Davis, nacida en Reino Unido, se sentó en el borde del precipicio de 30 metros de altura, a pesar de las señales que advierten a los turistas mantenerse alejados del acantilado.

Los canadienses Megan "Mindy" Scraper, Ryker Gamble y Alexey Lyakh resbalaron y terminaron cayendo al vacío por una cascada de 30 metros en Shannon Falls, cerca de Squamish, Columbia Británica.

TRES DE UN TIRO

En 2018, tres YouTubers que publicaron fotos de sí mismos en lugares peligrosos murieron en Shannon Falls en Columbia Británica.

Los canadienses fueron arrastrados por una cascada de 30 metros en Shannon Falls, cerca de Squamish, Columbia Británica. Lo que sucedió fue que Megan «Mindy» Scraper cayó primero mientras intentaba obtener material para el canal de viajes de YouTube High On Life.

En un intento por salvarla, Ryker Gamble y Alexey Lyakh resbalaron y terminaron cayendo al vacío.

Vishnu Viswanath (29) y su esposa Meenakshi Moorthy (30) fallecieron en 2018 tras caer desde más de 200 metros de altura en el Parque Nacional de Yosemite en Estados Unidos luego de intentar conseguir una espectacular selfie.

Vishnu Viswanath y Minaxi Moorthy eran famosos por sus contenidos de viajes y rincones exóticos del mundo, pero una tragedia le cegó sus vidas en octubre de 2018.

La pareja estaba dispuesta a conseguir la foto perfecta, pero su hazaña terminó por costarles la vida durante una visita al Parque Nacional de Yosemite (California, Estados Unidos, donde cayeron por un precipicio.

Sus cuerpos fueron encontrados al fondo del lugar luego de que resbalaron mientras se tomaban una fotografía.

Wu Yongning tenía solo 26 años en 2017 cuando murió manera accidental. Era un acróbata youtuber que subía a grandes edificios de China.

Wu Yongning se autoproclamaba "China’s First Rooftopper", conocido por sus hazañas en las alturas.

Sus seguidores ya habían estado especulando sobre su muerte después de que su popular cuenta de redes sociales no publicara material nuevo desde el 8 de noviembre de 2017.

Se informó que el influencer estaba en el proceso de crear su próximo video viral cuando la tragedia quedó grabada.

Al parece Yongning estaba haciendo un truco aferrado al borde del edificio cuando perdió fuerza. Al no lograr recuperarse para subir terminó cayendo al vacío.