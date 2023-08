La modelo y presentadora de televisión Amelia Alcántara estaría entrando a la cadena internacional Telemundo para participar en la próxima temporada del programa de la telerrealidad "La Casa de los Famosos", que reúne celebridades de diversas nacionalidades encerradas en un mismo espacio y vigilados las 24 horas del día.

“Me sorprendí cuando me escribieron por el DM de Instagram que les gustaría conversar conmigo para una propuesta. Me escribió Francisco Ponce, quien es el Vicepresidente de Casting de Telemundo, y es quien me dice que le gustaría que esté en la nueva temporada de la Casa de los Famosos, la verdad para mi una gran sorpresa” expresó Alcántara.

"La Casa de los Famosos" muestra tal cual son las celebridades y la audiencia ve todo lo que sucede dentro de la casa en tiempo real las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de telemundo.com.

“Entiendo que sería un reto más para mi y me encantan los retos veremos que pueda pasar. Aún estoy sobrepasándolo” apunto Amelia.