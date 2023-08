Conductor será acusado de negligencia en accidente que mató al actor Treat Williams

Un conductor de Vermont será acusado de negligencia grave en el accidente que mató al actor Treat Williams, dijeron las autoridades.

Una investigación del accidente del 12 de junio en Dorset concluyó que un vehículo se detuvo frente a Williams, que conducía una motocicleta y no pudo evitar una colisión, dijo la policía estatal de Vermont el martes.

El conductor, Ryan Koss, de 35 años, de Dorset, recibió una citación el martes por la noche por operación gravemente negligente que causó la muerte, dijo la policía estatal. Fue puesto en libertad y se le ordenó comparecer ante el tribunal en septiembre para ser acusado formalmente.

Un funcionario de la corte no pudo decir si Koss tenía un abogado, y Koss no respondió de inmediato un mensaje de correo electrónico en busca de comentarios.

Williams, de 71 años, del Manchester Center, fue declarado muerto en el Albany Medical Center de Nueva York.

La carrera de casi 50 años de Richard Treat Williams incluyó papeles protagónicos en la serie de televisión "Everwood" y la película "Hair". Apareció en más de 120 papeles en cine y televisión, incluidas las películas "The Eagle Has Landed", "Prince of the City" y "Once Upon a Time in America".