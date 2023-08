La sanción de Beyoncé contra Lizzo tras demanda por acoso sexual

Este martes, durante su presentación en Boston como parte de su gira "Renaissance World Tour", Beyoncé decidió interpretar su tema "Break My Soul (Queens Remix)" sin mencionar el nombre de Lizzo luego de darse a conocer que tres exbailarinas la están demandando por acoso y "ambiente de trabajo hostil" entre 2021 y 2023.

En la letra del tema de Beyoncé junto a Nina Simone, Lauryn Hill y Nicki Minaj originalmente se menciona a Lizzo por ser un homenaje a las mujeres negras de la industria, pero en esta ocasión, la Diva del R&B aparece omitiéndolo.

La composición dice: "Nina Simone (vogue), Betty Davis, Solange Knowles, Badu, Lizzo, Kelly Rowl’ Lauryn Hill, Roberta Flack

Toni, Janet, Tierra Whack (let your body move to the music...".

En junio, Lizzo asistió como espectadora a un concierto de Beyoncé y se emocionó al escuchar su nombre.

"Pienso en lo que todos significamos para la gente y lo cíclico que es. Somos todos tan infinitesimal y máximamente conectados y significativos. Es un honor. Gracias Beyoncé", compartió Lizzo en un publicación.

La denuncia fue presentada este martes ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles contra Melissa Viviane Jefferson (Lizzo), la productora que lidera -Big Grrrl Touring, Inc.- y la capitana del equipo de baile Shirlene Quigley, informaron medios nacionales.

El documento fue firmado por las bailarinas Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, quienes actuaron con Lizzo en festivales y conciertos desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022 -durante la gira "The Special Tour"- y continuaron como parte del elenco en la gira europea de este año.