"Vosotros no sois nadie", dijo Piqué a las personas que corearon "Shakira, Shakira" en una fiesta suya

"¿Y qué pasa? ¿Qué pasa?, me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestra vidas, porque no sois nadie", fue la frase con la Gerard Piqué sorprendió a las personas que corearon "Shakira, Shakira" en la celebración por el fin de temporada de su liga de fútbol Kings League.

En un video que circula en redes sociales, el futbolista retirado se nota molesto luego de que los presentes lo interrumpieron al mencionar el nombre de su expareja cuando intentaba ofrecer su discurso como parte del evento.

Aunque contrario a lo que esperaba Piqué con sus palabras, el público terminó poniendo más empeño en el coro que se convirtió en abucheos.

Más tarde, el exintegrante de FC Barcelona publicó el mismo clic en su Twitter, pero editado para que parezca que aclamaban su nombre.

"En Madrid siempre me han querido", escribió en el tuit.

Cabe destacar que, el 4 de junio de 2022, la cantante colombiana y Piqué anunciaron su separación tras 12 años juntos y dos hijos en común y desde ese momento la artista no le ha dejado de lanzar dardos al español.