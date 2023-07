Rupturas de parejas cantantes: proclaman el amor en sus canciones, pero la realidad es otra

El amor se terminó entre Rauw Alejandro y Rosalía, y ahora se unen a la larga lista de parejas de cantantes famosos que, por más enamorados que lucían ante el ojo público, aparentemente, estaban destinados al fracaso amoroso.

Anuel y Karol G, Trueno y Nicki Nicole, Shawn Mendes y Camila Cabello, Christian Nodal y Belinda, María Becerra y Rusherking, Tini y Sebastián Yatra, Justin Bieber y Selena Gómez, y la propia Rosalía y C. Tangana son solo una representación del repertorio de relaciones fallidas entre cantantes en los últimos tiempos.

Sin duda, este grupo forma parte de aquellos amoríos que dan ejemplo del por qué múltiples actores del mundo del arte y espectáculo se niegan a involucrarse sentimentalmente con otra persona del medio, sobre todo por las incesantes especulaciones que siempre hay de por medio.

La farándula ha estado esta semana atenta al caso Rosalía-Rauw Alejandro y las razones de su sorpresiva separación, ya que el 24 de marzo de este año se habían comprometido tras confirmar su noviazgo en septiembre del 2021.

Al ser cuestionado el miércoles por sus seguidores en Twitter sobre el tiempo que tanto él como Rosalía esperaron para dar a conocer su separación, pues ambos recientemente hablaban de su boda con normalidad, el urbano puertorriqueño aseguró el jueves que “una ruptura no se anuncia al día siguiente”.

Rauw Alejandro se vio en la obligación de responder a raíz de las conjeturas de los cibernautas que creen que la situación no es como los artistas han explicado al descartar una supuesta infidelidad de él.

“Wow, los más que saben. Exactamente terminamos hace dos meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya felices? ¿Pueden dejarnos en paz?”, dice el tuit de Rauw.

Rosalía desmintió los rumores de infidelidad que se han creado en torno a su separación de Rauw Alejandro, quien fue vinculado a la comunicadora colombiana Valeria Duque.

“Yo quiero respeto y admiro muchísimo a Raúl”, comienza el mensaje de la española publicado este jueves en su cuenta de Instagram, para aclarar: “Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”.

En su primera declaración desde que la revista People diera a conocer la noticia el pasado martes, la intérprete de “Bizcochito” finalizó agradeciendo a todos por haber entendido y respetado.

El miércoles, Valeria Duque también respondió a quienes la acusan de ser la responsable de la separación de la pareja de estrellas.

“Todo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando”, dijo.

Los artistas españoles Rosalía y C. Tanga. El 30 mayo de 2018 ella lanzaba el tema "Malamente" y se anunciaba que ambos habían puesto fin a su relación sentimental.

La cantante española Rosalía lleva dos intentos de compaginar la vida profesional y amorosa con artistas de su misma área.

La ruptura con Rauw Alejandro es el segundo “strike” en su recorrido amoroso. El primero fue con él también español C. Tangana, y se guardan ciertas similitudes...

Tampoco se sabe con certeza qué se movió alrededor del rompimiento de estos dos españoles, pero empezaron a salir en 2016 y terminaron en el 2018, luego de múltiples trabajos juntos.

Durante la promoción de su disco “El mal querer”, en el 2018, durante una visita al programa de “El Hormiguero” le preguntaron si alguna vez había dado las gracias a alguien por quererle mal, a lo que ella respondió: “Claro que sí. De hecho, se lo agradezco en el disco”, quedando implícito en el aire una referencia a Antón Álvarez Alfaro, el nombre real del conocido como El Madrileño, aparece en la carátula.

Los cantantes españoles David Bisbal y Chenoa se conocieron en 2001 y fueron novios hasta el 2005.

En España, otra ruptura histórica, hace 18 años, fue la de David Bisbal y Chenoa. Salidos de la primera edición de Operación Triunfo, el romance entre ellos robó los suspiros, pero ni también terminó todo cuando él no puede mencionar su nombre y a ella se le amarga la expresión cuando le preguntan por él.

Esa vez, en abril de 2005, se informó que el cantante decidió poner término públicamente a su relación de tres años con Chenoa, para supuestamente protegerla cuando saliera a relucir que estaba saliendo con otra mujer.

Anuel AA y Karol G en sus tiempos de amorInstagram de Karol G, FOTO DE ARCHIVO

ANUEL EN EL CENTRO DEL DEBATE

El controversial urbano puertorriqueño Anuel AA es el protagonista de fallidas historias de amor con la colombiana Karol G, "La Bichota", y la dominicana Yailin La Más Viral.

Antes de Yailín, Anuel era novio de Karol G, “La Bichota”. La relación del puertorriqueño y la colombiana parecía ir viento en poca, en casi tres años de relación.

Casa juntos en Miami, regalos costosos, se profesaban su amor y cariño por donde podían.

Sin embargo, en 2021, la pareja anunció su separación, iniciando un nuevo capítulo de una telenovela que no parece tener fin.

Anuel y Yailin se casaron en junio de 2022 y estaban felices... pero no para siempre.

De un día para otro, Anuel paso de indirectas en conciertos para la “Bebecita”, a casarse y tener una hija con Yailin, a solicitar divorcio y rogar públicamente por Karol, mientras esta parece estar en una relación con el colombiano Feid.

En febrero, Anuel AA anunció que terminó con su entonces pareja, la exponente urbana dominicana Yailin la más Viral, con quien se casó en junio de 2022 y procrearon una niña, que llamaron Cattleya.

Los argentinos Trueno y Nicki Nicole. A final de 2022 comenzaron a circular rumores de la ruptura, confirmada en abril del 2023.

Trueno y Nicki Nicole

Dos argentinos, jóvenes, de los artistas más auténticos de la cada vez más fortalecida escena urbana argentina.

Trueno y Nicki Nicole comenzaron a salir en 2019, cuando el rapero lanzó su primer álbum “Atrevido” y, aunque al inicio intentaron negarlo con todas sus fuerzas, no eran los mejores disimulando.

Nicki compartía con Trueno el tema más exitosos del disco del mismo, juntos dieron varias entrevistas y las miradas, frases con doble sentido y risitas los delataron mientras confirmaban pocos meses después.

Tras varios años unidos, incluso llegando a comprometerse, de su relación sólo quedan las imágenes que rondan la web y ni siquiera la confirmación a viva voz de alguno de que ya no están juntos.

A final de 2022 comenzaron a circular rumores de la ruptura, confirmada en abril del 2023.

Shawn Mendes y Camila Cabello cuando aceptaban un premio de colaboración por el tema “Senorita” en el MTV Video Music Awards 2019 en August. (Matt Sayles / Associated Press).

Shawn Mendes y Camila Cabello

Eran mejores amigos. El artitaje es hollywoodense y, el mismo Shawn, llegó a confirmar que él siempre estuvo enamorado de Camila.

Aunque no hace mucho desde la última vez que se les vio juntos de besos y abrazos, cuando Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su ruptura el 18 de noviembre de 2021, la noticia tomó a sus seguidores por sorpresa.

Fueron dos años de relación que lucían intensamente estables, casa juntos, perros y canciones, hasta que los intérpretes de Señorita emitieron un breve comunicado a través de sus respectivas cuentas de Instagram explicando que por mutuo acuerdo, decidieron poner fin a su lazo sentimental.

Christian Nodal y Belinda. En mayo del 2022 confirmaban los rumores de separación.

Christian Nodal y Belinda

Más de un bochinche rodeó el amor de los mexicanos Belinda y Christian Nodal, quien por cierto ahora está a la espera de un bebé junto a la cantante de Argentina, Cazzu.

Otros más que también estaban comprometidos, camino al altar y con un anillo que supuestamente habría costado 3 millones de dólares, y las especulaciones de que se separaban tomaron lugar a principios de 2022. Ya en mayo de ese año lo estaban confirmando.

En redes sociales corría la teoría de que Nodal le habría sido infiel a Belinda, pero la más grande explosión fue por un presunto préstamo que ella le habría pedido a él para saldar deudas.

María Becerra y Rusherkingy. Su separación en diciembre de 2021 se confirmó tras polémicos mensajes que la cantante compartió en Twitter.

María Becerra y Rusherking

“Mami como Rusherking y María”, dice una canción del propio Rusherking, pero no, como Rusher y María no, porque el argentino le fue infiel no una, sino varias veces.

Ambos urbanos son de la nebulosa argentina, y su separación se confirmó tras los polémicos mensajes que la cantante compartió en Twitter cuando en diciembre de 2021 se hizo viral el desglose de cómo “el amor de su vida” le había sido infiel.

Aunque luego los borró, la web no perdona y eso no evita que los bonitos momentos que cargaron de su relación, estén manchados por el trauma de los cachos y la vergüenza pública.

Sebastián Yatra y Tini. Las cosas iban bien entre ellos hasta que se asentó la pandemia y de un día para otro, en mayo de 2020, compartieron un comunicado de ruptura.

Tini y Sebastián Yatra

Una relación idílica, así parecía para Yatra y Tini. Las cosas iban bien hasta que se asentó la pandemia y de un día para otro, en mayo de 2020, compartieron un comunicado de ruptura.

Infidelidad o no, que mucho ambos han negado, ahora Tini tiene una relación con sospechas de compromiso con el futbolista, también argentino, Rodrigo de Paul, y Sebastián parece ser que anda en algo con la pop star española, Aitana Ocaña.

Selena Gomez y Justin Bieber comparten en 2011 en el after party de Premios Oscar.ARCHIVO AP

Justin Bieber y Selena Gómez

La relación de Justin Bieber y Selena Gómez, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018, parecería más una pesadilla que un cuento de amor.

Comenzaron estando demasiado jóvenes, tanto ellos como sus carreras, y lamentablemente la toxicidad marcó el hilo de su amor.

Estamos y rompemos, y eso unas mil veces marcó su relación.

Estos artistas terminaron su relación hace cinco años, tras casi ocho años de romance intermitente.

Dos meses después, en julio de 2018, el cantante canadiense y la modelo estadounidense Hailey Baldwin acapararon la atención mediática luego de que él le propusiera matrimonio en las Bahamas. El compromiso se celebró en otoño del mismo año y desde esa fecha han sido inseparables.