Kylie Jenner se arrepiente de operarse antes de ser madre y no quiere que su hija haga lo mismo

Kylie Jenner ha cambiado su percepción sobre las cirugías plásticas luego de dar a luz a sus dos hijos, Stormi Webster, de 5 años, y Aire, de 1 año.

En el último capítulo de "The Kardashians", la socialité y empresaria se sinceró con su amiga Stassie Karanikolaou sobre el aumento de senos que se realizó antes de tener a su primogénita y cumplir sus 20 años, de lo cual se arrepiente y aconseja a las jóvenes que tienen pensado hacerlo a que esperen a tener niños.

Además, Jenner reveló que le "rompería el corazón" que, al igual que ella, su hija decida colocarse implantes mamarios a los 19 años.

"Me operé los pechos antes de Stormi sin pensar que tendría un hijo a los 20 años. Como si aún estuvieran cicatrizando. Tenía unos pechos preciosos. T*tas naturales. Simplemente preciosos. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y desearía, obviamente, no habérmelos operado nunca. Recomiendo a cualquiera que esté pensando en ello que espere después de los niños", expresó Jenner.

"Me rompería el corazón si ella (Stormi) quisiera arreglarse el cuerpo a los 19… Quiero ser la mejor madre y el mejor ejemplo para ella, y solo desearía poder ser ella y hacerlo todo diferente. Porque yo no tocaría nada", agregó.

Por otro lado, la semana pasada, Jenner desmintió en el reality que su cara tenga alguna cirugía y aclaró que en ella solo tiene botox y que nunca se haría cirugías en esa parte.

"Siempre recuerdo ser la niña más confiada en la sala", dijo Jenner. "Siempre me amé a mí misma, todavía me amo a mí misma, y uno de los conceptos erróneos más grandes sobre mí es que era una niña insegura y que me sometí a muchas cirugías para cambiar toda mi cara, lo cual es falso, solo me pusieron rellenos. No lo niego".