Sarodj habla de su estado sentimental en “El Cora”

La cantante urbana y modelo Sarodj lanzó su nuevo sencillo en donde habla de su estado sentimental. Se trata de “El Cora”, una canción reveladora en donde reiteradas veces la artista declara “No pidas más de mí.”

Según declaraciones de la artista a un medio de comunicación, se encuentra muy enfocada en su carrera y por tanto no tiene tiempo para el amor. “Literalmente no tengo tiempo para el amor. Lo que sea que esté en mi vida no quiero que me desconcentre, que sea una distracción para mí. Estoy enfocada en lo que quiero lograr y el amor ahora mismo no es mi prioridad y yo quiero que el mundo entienda que eso también está bien, que una como mujer tiene derecho a la elección y a decidir lo que quiere” agregó.

El video clip en donde Sarodj se muestra más sensual que nunca y empoderada fue filmado en Jarabacoa, República Dominicana, bajo la dirección de Starling Javier, y protagonizado por el actor Francis Dilone Ortiz, quien fue Míster Turismo.

Además, fue producido por Jay Elite, reconocido productor con el que ha trabajado en varios de sus temas, bajo la composición de la misma Sarodj.

La cantante sigue evidenciando su capacidad para desdoblarse no solo en la música, sino también en su imagen, evidencia de ello es el espectacular vestido blanco, ligado al impecable estilismo que usó en la alfombra roja de los Premios Juventud 2023, acaparando toda la atención de la prensa internacional.