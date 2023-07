La Materialista dice que hizo OnlyFans por necesidad

La cantante dominicana La Materialista confesó este lunes durante una entrevista en "Despierta América" que creó su cuenta de OnlyFans por la necesidad económica que enfrentó a raíz de realizar inversiones en la música que no pudo recuperar por la pandemia de Covid-19.

La artista urbana explicó que los fanáticos entienden que todas las personas que se dedican al arte tienen dinero "y no es así, uno tiene momentos buenos, momentos de mucha solidad económica, pero también es una carrera que requiere inversión, hay un estilo de vida que no es porque tu quieras aparentar, sino son los compromisos que tú vas asumiendo".

"Lo que pasa es que cuando digo que me arrepiento... yo asumí lo que hice y es algo que no te voy a decir me siento orgullosa, pero tampoco me avergüenzo porque es parte de mi vida, es parte de un proceso en mi vida, es parte de mi proceso, del cual también uno saca cosas bonitas y se aprende, más que lo material, obviamente lo hice porque en ese momento yo tenía una necesidad económica", expresó La Materialista.

Asimismo, la intérprete de "Las chapas que vibran" aseguró que inmediatamente obtuvo la estabilidad económica que deseaba y logró pagar sus deudas, decidió dejar la plataforma de suscripción, donde publicaba imágenes explícitas que dieron de que hablar desde que comenzó en agosto de 2021 hasta enero de 2022.

Por otro lado, La Materialista reveló que ganó "casi un millón de dólares" en el tiempo que estuvo activa en OnlyFans.