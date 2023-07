Barak y Tito El Bambino se presentan en festival cristiano de Farruko

El rapero boricua Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, llevó a cabo el domingo su festival de música cristiana, Farruko's Youth FaithStival, donde se presentaron Tito El Bambino y la agrupación cristina originaria de República Dominicana, Barak.

El evento comenzó con una marcha desde el Capitolio, sede de la asamblea legislativa, que se compone de la Cámara de Representantes y el Senado, hasta la tarima que fue colocada en los alrededores del Castillo de San Felipe del Morro (El Morro).

En el espectáculo al que asistieron miles de creyentes, Tito El Bambino y Farruko contaron sus testimonios y recibieron oraciones, una de ellas realizada por el evangelista no vidente Verlides Cruz que se levantó de su silla de ruedas para alzar una plegaria a Dios por la vida del rapero.

"Farru, ¿y tú tienes una historia que contar? ¿Alguien quiere escuchar la historia de Farru?", preguntó el líder de Barak. A lo que Farruko, rapeando, contó: "Pa' hablarte claro, pensé que estaba perdio', que me traicionó el camino y se me perdió el destino. Me sentía roto, muy solo y vacío, veía mostro con to' el mundo, siempre estaba aborrecio'. He aprendio' que el dolor a veces es parte del proceso, puedes hacerlo todo más no todo en exceso. Papi, en las decisiones ahí es que está la diferencia, te aprietan, no te ahogan pa' que tú crees conciencia".

Luego, Robert Green llamó a Tito El Bambino, quien también se encontraba en el escenario. "¿Ese es Tito que está ahí? Tito ven acá, ven acá, ven acá. ¡Tito, cuéntame tu historia!". Mientras "El Patrón" cantó: "Co su música yo me levanto pa' quitarme el quebranto, no quiero parar, quiero continuar y que todo esto aquí siga. De parte de Barak, de parte de Tito El Bambino, ¡Dios me los bendiga!".