Pruebas de alcohol no serán usadas como evidencia en caso del hermano de Arcángel

La jueza del Tribunal de San Juan, Nerisvel Durán, decidió eliminar las muestras de sangre que les fueron tomadas a Mayra Nevárez Torres, la conductora acusada de ser responsable del accidente en el que falleció Justin Santos, hermano del exponente de música urbana Arcángel.

La magistrada determinó suprimir las pruebas, que arrojaron un resultado de 0.29% de alcohol en el organismo de Nevárez Torres la noche que, mientras manejaba en contravía, impactó su vehículo con el de Santos, debían ser suprimidas por ser un registro irrazonable, llevarse a cabo sin motivo fundado y no haber sido consentido.

"Según testificó el agente Oquendo Torres, este llegó al Hospital de la UPR por las instrucciones del sargento Camacho. Sin embargo y según admitió el agente Oquendo Torres, este no estuvo en la escena cuando ocurrió el presunto accidente y no vio a Nevárez Torres conducir vehículo alguno bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, al considerar estos eventos, resulta claro que la intervención del Estado con Nevárez Torres mediante el agente Oquendo Torres no estuvo justificada", lee la resolución de 19 páginas revelada por medios locales.

El fiscal Edmanuel Santiago Quiles dijo a El Nuevo Día que respeta la decisión de la jueza, pero que radicará reconsideración ante ella, y sino prospera, la Fiscalía de San Juan acudirá al Tribunal de Apelaciones, ya que existen testigos de que Neváres Torres dio su consentimiento para realizar las pruebas.

"Respetamos la decisión de la jueza, pero no estamos de acuerdo con la apreciación de la prueba que se desfiló. Hubo cinco testigos que declararon con respecto a que Nevárez Torres prestó su consentimiento esa noche, aparte de que el agente (Benedicto Oquendo Torres) actuó conforme a lo que establece la ley y la orden de registro no era necesaria", explicó Santiago Quiles vía telefónica a El Nuevo Día.

"Con respecto a los motivos fundados, los motivos fundados estaban. El agente llegó a buscar a Nevárez Torres para hacerle la prueba y punto. Y sobre el consentimiento, tanto la Ley de Tránsito como la jurisprudencia interpretada, está dado ya desde que uno está conduciendo un vehículo de esa forma (en estado de embriaguez). Uno puede retirar su consentimiento, eso es distinto, pero ella (Nevárez Torres) no lo retiró esa noche", agregó.

Nevárez Torres, de 46 años, también enfrenta cargos por manejar de manera negligente y en estado de embriaguez.

En el accidente ocurrido el 21 de noviembre en el puente Teodoro Moscoso, Keven Monserrate Gandía, el pasajero que acompañaba a Justin Santos, sufrió heridas de gravedad.

El lamentable hecho ocurrió a las 2:32am e inmediatamente Nevárez Torres fue trasladada al Hospital UPR- Dr. Federico Trilla, donde le tomaron espécimen de sangre a las 4:32am, teniendo resultados de un 0.21% más del permitido para conducir, siendo 0.08% el límite para personas mayores de 21 años.