Zeo Muñoz presentó su concierto unplugged

El cantautor dominicano Zeo Muñoz se reencontró con sus fanáticos en un concierto Unplugged en el cual recorrió su carrera por medio de sus éxitos, a los cuales impregnó un toque más íntimo.

Acompañado de siete músicos, su inseparable guitarra y con taza de café en mano, el artista inició a ritmo de “Amante fantasma”, un sencillo de su disco “Amuleto”, lanzado en el 2021, y del que también se desprenden el tema homónimo, “Qué hago contigo”, “Hígado quemao”, “Lo más tóxico”, “No le digas a nadie” y “La que se puede armar”.

“Ustedes son socios míos, a los cuales aún no se me ocurre como les pagaré… Mi carrera, desde el primer día, ha sido poco convencional; no fue planeada no hubo estrategia, todo fue gracias a ustedes y al boca a boca; desde el primer día se llevaron en su corazón alguna canción mía y con ella más atrás iba yo… quiero que recuerden que siempre estaré agradecido con todos y cada uno de ustedes”, manifestó el cantante.

Con una evidente conexión y complicidad con sus fanáticos que se dieron cita a Hard Rock Café Santo Domingo, Zeo continuó narrando las historias detrás de algunas de sus canciones, en un ambiente íntimo en el que cantaban al unísono cada uno de los temas escogidos para este espectáculo.

Entre otros se sumaron “Cuando tú estás presente”, “No le digas a nadie”, “La imperfecta”, “Medianoche”, “Millones de gallos rojos”, la cual data del 2016, y “Ayúdame a morir”, no sin antes recibir a Pamel, quien además de cantar su canción “Loca”, se encargó de tocar la guitarra mientras Zeo interpretaba “Difícil de entender”. Posteriormente, la emoción del público siguió en aumento tras la llegada de Badir interpretando “Bohemio enamorado”.

Durante aproximadamente dos horas, Zeo Muñoz recibió la euforia y aplausos de unos fanáticos que pedían una canción tras otra, coreando cada una a la par del artista, entre las que estuvieron “Ayúdame a morir” y “Los mangos”, acompañado de una banda dirigida por Ronny Cruz, quien además ha producido varios temas del cantante.

Dando muestra de su crecimiento artístico a través de los años y en total intimidad con los presentes, el artista logró un regreso memorable al escenario de su país natal. Recordó además su paseo por otros géneros, especialmente por los tropicales, recientemente estrenando una versión en salsa de “Abracadabra”, bajo la distribución de La Oreja Media.

Tras un medley de otros éxitos que no podían faltar y varias canciones solicitadas, el artista se despidió con el público de pie a ritmo de “No sabía de ti”, su primer coqueteo con lo tropical en el 2019 y que se convirtió en una de las canciones más acogidas. Zeo se fue con la promesa de pronto presentar nuevas historias a través de canciones que podrán hacer suyas.