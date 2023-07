“Oppenheimer” de Christopher Nolan es una cosa cinética de belleza oscura e imponente que se estremece con los temblores inquietantes de una ruptura para siempre en el curso de la historia humana.

“Oppenheimer”, una febril inmersión de tres horas en la vida del autor intelectual del Proyecto Manhattan, J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), se encuentra entre la conmoción y la réplica de la terrible revelación, como la llama un personaje, de un poder divino.

Hay momentos en la última obra de Nolan en los que las llamas llenan el marco y las visiones de partículas subatómicas revolotean por la pantalla: montajes de las propias visiones agitadas de Oppenheimer. Pero a pesar de toda la inmensidad de “Oppenheimer”, esta es la película de escala más humana de Nolan, y uno de sus mayores logros.

Se cuenta principalmente en primeros planos que, incluso en el imponente detalle de IMAX 70 mm, no pueden resolver las vastas paradojas de Oppenheimer. Se decía que era un hombre magnético con penetrantes ojos azules (Murphy los tiene a montones) que se convirtió en el padre de la bomba atómica pero, al hablar en contra de la proliferación nuclear y la bomba de hidrógeno, emergió como la conciencia de posguerra de Estados Unidos.

Nolan, escribiendo su propia adaptación del libro de Martin J. Sherwin y Kai Bird, ganador del premio Pulitzer en 2005, "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", superpone la preparación del Proyecto Manhattan con dos momentos de años después.

En 1954, una investigación de sondeo sobre la política izquierdista de Oppenheimer realizada por una Comisión de Energía Atómica de la era McCarthy lo despojó de su autorización de seguridad. Esto proporciona el marco de "Oppenheimer", junto con una audiencia de confirmación en el Senado para Lewis Strauss (Robert Downey Jr.), quien presidió la Comisión de Energía Atómica y fue un némesis sigiloso de Oppenheimer.

Las sucias maquinaciones políticas de estas audiencias (la sección de Strauss está capturada en blanco y negro) actúan como una radiografía cruda de la vida de Oppenheimer. Es un interrogatorio a menudo brutal e injusto que sopesa las decisiones y los logros de Oppenheimer, inevitablemente, en términos morales. “¿Quién querría justificar toda su vida?” alguien se pregunta Para el fabricante del arma más letal del mundo, es una pregunta especialmente complicada.

Estas líneas de tiempo separadas le dan a "Oppenheimer", tenuemente iluminado y sombrío incluso en el desierto, una cualidad noir (Nolan ha dicho que todas sus películas son, en última instancia, noirs) al contar con un físico que pasó la primera mitad de su vida en la búsqueda precipitada de una nueva ciencia y la segunda mitad lidiando con las consecuencias de su colosal invento que altera el mundo.

"Oppenheimer" se mueve demasiado rápido para llegar a conclusiones claras. Nolan, como si quisiera alcanzar el electrón, se sumerge en la historia a un ritmo vertiginoso. De principio a fin, "Oppenheimer" zumba con una frecuencia embriagadora, rastreando a Oppenheimer como un estudiante prometedor en el campo de la mecánica cuántica que se estaba desarrollando en ese momento. “¿Puedes oír la música, Robert?” pregunta el anciano físico danés Niels Bohr (Kenneth Branagh). Él puede, absolutamente, pero eso no significa encontrar la armonía.

Nolan, cuya última película fue "Tenet", rica en palíndromos y que viaja en el tiempo, puede ser el único cineasta para quien profundizar en la mecánica cuántica podría considerarse un paso hacia abajo en la complejidad. Pero “Oppenheimer” está menos interesado en las ecuaciones que en la química de una mente en expansión. Oppenheimer lee “La tierra baldía” y observa la pintura modernista. Incursiona en el pensamiento comunista de la época. (Su amante, Jean Tatlock, interpretada trágicamente por Florence Pugh, es miembro del partido). Pero él no se alinea con una sola causa. “Me gusta un poco de margen de maniobra”, dice Oppenheimer.

Para un cineasta sinónimo de grandes arquitecturas, psicologías mapeadas en mundos subconscientes ("Origen") y alcances cósmicos ( "Interestelar" ), "Oppenheimer" reside más simplemente en la imaginación fértil y la psique angustiada de su sujeto. (El guión fue escrito en primera persona). Nolan y el director de fotografía Hoyte van Hoytema representan la interioridad de Oppenheimer con destellos de imágenes que se extienden por los cielos. Su brillantez proviene de su infinitud de pensamiento.

Sin embargo, el "margen de maniobra" que se le permite a Oppenheimer se convierte en un punto más agudo cuando estalla la guerra y el teniente general Leslie Groves Jr. (Matt Damon) le asigna la tarea de liderar la carrera para vencer a los nazis en una bomba atómica. La rápida construcción de Los Álamos en las mesas de arena blanca de Nuevo México, un sitio elegido por y con un significado personal para Oppenheimer, podría no ser tan diferente a la construcción de escenarios de películas para las películas masivas de Nolan, que también tienden a culminar con una explosión espectacular.

Hay algo intrínsecamente desagradable en un espectáculo de pantalla grande que dramatiza la creación, justificada o no, de un arma de destrucción masiva. Oppenheimer una vez llamó a la bomba atómica "un arma para los agresores" en la que "los elementos de sorpresa y terror son tan intrínsecos a ella como lo son los núcleos fisionables". Seguramente, un cineasta leviatán menos imperial que Nolan, un director británico que hace una epopeya estadounidense, podría haber abordado el tema de manera diferente.

Pero la responsabilidad del poder ha sido durante mucho tiempo uno de los temas principales de Nolan (piense en la máquina de vigilancia todopoderosa de "El Caballero de la Noche"). Y "Oppenheimer" se consume no solo con el dilema ético del Proyecto Manhattan, sino con todos los dilemas éticos que encuentra Oppenheimer. Grandes o pequeños, todos podían conducir al valor oa la condenación. Lo que hace que "Oppenheimer" sea tan desconcertante es lo indistinguible que es uno del otro.

“Oppenheimer” se apega casi por completo al punto de vista de su protagonista, pero también puebla su película de tres horas con una increíble variedad de rostros, todo con exquisito detalle. Algunos de los mejores son Benny Safdie como el diseñador de la bomba de hidrógeno Edward Teller; Jason Clarke como el brusco abogado especial Roger Robb; Gary Oldman como el presidente Harry Truman; Alden Ehrenreich como ayudante de Strauss; Macon Blair como abogado de Oppenheimer; y Emily Blunt como Kitty Oppenheimer, la esposa del físico.

Sin embargo, el más grande de todos ellos es Murphy. El actor, un habitual de Nolan, siempre ha sido capaz de comunicar algo más inquietante debajo de sus rasgos angulosos y angelicales. Pero aquí, su Oppenheimer es un espiral fascinante de contradicciones: decidido y distante, presente y lejano, brillante pero ciego.

El pavor se cierne sobre él, y sobre la película, con lo inevitable. El futuro, después de Hiroshima, suena sobre todo con el llanto de los niños que crecerán en ese mundo; Los bebés de los Oppenheimers no hacen más que llorar.

Cuando la prueba Trinity llega a Los Álamos después del trabajo duro de unas 4000 personas y el gasto de $2 mil millones, hay una sensación palpable y estremecedora de que la historia cambia inexorablemente. Cómo captura Nolan estas secuencias: el silencio antes del sonido de la explosión; los aplausos inquietantes, estruendosos y con banderas que saludan a Oppenheimer después son fusiones magistrales e inolvidables de sonido e imagen, horror y asombro.

“Oppenheimer” tiene mucho más por delante. El gobierno invade la ciencia, con muchas lecciones para las amenazas de aniquilación de hoy. Downey, en su mejor actuación en años, avanza hacia el centro de la película. Se podría decir que la película se atasca aquí, relegando una historia global a una monótona audiencia en la trastienda, prefiriendo reivindicar el legado de Oppenheimer en lugar de luchar con preguntas más difíciles sobre las consecuencias. Pero “Oppenheimer” nunca está desequilibrado, incómodamente, con asombro ante lo que los humanos son capaces de hacer y temor de que no sepamos qué hacer con ello.

"Oppenheimer", un lanzamiento de Universal Pictures, tiene una calificación R de la Motion Picture Association por algo de sexualidad, desnudez y lenguaje. Duración: 180 minutos. Cuatro estrellas de cuatro.