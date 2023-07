Luz García rompe en llanto al narrar que su arresto le impidió socorrer a su hijo

La comunicadora Luz García no pudo contener las lágrimas al momento de narrar el momento en que fue arrestada mientras su hijo sufría por una fractura en brazo, asegurando que la salud de su hijo es lo más importante y que reaccionó como lo haría una madre.

En una entrevista ofrecida a Noticias SIN, García indicó que al momento del suceso se encontraba compartiendo con uno de sus hermanos en un restaurante, donde se tomaron “unas copas de vino”.

Ante esto, manifestó que Miguel Ángel (su hijo) la llamó alrededor de las 10:00 de la noche, llorando y desesperado para darle la noticia de que se había a fracturado un brazo, lo que provocó que se dirigiera hasta donde su hijo.

La presentadora de televisión confesó no saber la velocidad exacta a la que manejaba cuando fue detenida.

“El oficial me paró, dentro del reporte evidentemente está cual fue mi conducta, me pare del lado derecho de manera correcta, todo lo que se me preguntaba se lo respondí de manera honesta, de ahí me trasladaron al cuartel”, expresó Luz García.

Asimismo, declaró que nunca ha consumido sustancias controladas y que siempre ha sido una ciudadana ejemplar.

“Primera vez que tengo un caso de esta naturaleza, producto del tema de los nervios por mi hijo solo, me llamaba desesperado porque estaba solo con el brazo roto y hablaba de que lo iban a operar esa noche”, sostuvo.

Externó que, en su ausencia, ya que duró toda la noche como presidiaria, hubo que llamar al padre de su hijo para que diera la autorización al personal médico de poner la anestesia.

“Yo sentí que esas horas fueron parte de una pesadilla o una película en la que estaba”, declaró.

La anfitriona del programa “Noche de Luz”, confesó que pasó la noche con la impotencia y cargo de conciencia de no haber podido llegar hasta su hijo, luego de esto rompió en lágrimas.

“Como a las 2:00 de la mañana de su teléfono, de manera muy madura me escribió: mami lo único que yo necesito es que tu llegues bien, no importa a la hora que llegues, llega bien”, contó García el mensaje que le envió su hijo.

El próximo dos de agosto la comunicadora deberá presentarse en la corte donde le será impuesta una multa o servicio comunitario.