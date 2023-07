La confesión de Cardi B que hizo reír a Shakira

"¡Me haces reír! ¡Yo también te amo! ¡No sabes cuánto me encantó escucharte cantar Monotonía y Te Felicito! Eres la mejor", dijo Shakira tras la confesión que hizo Cardi B sobre su encuentro con la cantante colombiana en la Semana de la Moda de Alta Costura de París.

La rapera de origen dominicana afirmó que las canciones de Shakira "me hacen querer problemas en mi matrimonio solo para que me gusten... sus canciones han sido tan buenas, me sé todas, todas ellas".

Cardi no pensó que algún día conocería a Shakira, a quien desde niña admira, por lo cual definió su experiencia como un gran momento y deseó que su hermana Hennessy Carolina estuviera presente.

"Estaba tan orgullosa de ella... Quiero decir, por supuesto que es una leyenda pero es como ya sabes, una Shakira... hace mucho tiempo que no hace música y viene de un divorcio y ella viene tan fuerte y luego es como, ella está haciendo muy buena música", explicó.

"Es increíble, ella es increíble. La vida es tan loca... Nunca hubiera pensado, cuando era niña, que conocería a Shakira. Es tan asomborsa, tan hermosa así que eso fue, fue un gran momento", continuó.

La intérprete de "Wap" realizó las declaraciones en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y fueron respondidas por la multipremiada artista en una historia en la misma red social.

Ambas estrellas coincidieron la semana pasada durante el desfile de la firma de moda italiana Fendi, al que también asistieron otras famosas como Eiza González, Donatella Versace, Camila Cabello y Zoe Saldaña.