Los gigantes de la música latina, Nicky Jam y Maluma, se han unido al dúo ganador de un Grammy®, The Chainsmokers, en una colaboración única que promete sacudir el panorama musical. El resultado de esta explosiva fusión es el nuevo sencillo titulado "Celular", una melodía Latin-urban que combina los talentos y estilos de estos destacados artistas.

"Celular" es una canción que fusiona ritmos latinos y urbanos, con un toque especial al incluir sonidos de la música regional mexicana, lo cual añade una dosis de autenticidad y frescura al tema. El resultado es una propuesta musical vibrante y contagiosa que seguramente se convertirá en el próximo éxito del verano.

Pero eso no es todo, el video musical de "Celular" es una verdadera obra de arte que cautiva desde el primer segundo. Inspirado en el formato de reality show "The Bachelor", el video sumerge a Nicky Jam, Maluma y The Chainsmokers en una apasionante historia de búsqueda del amor. Los tres artistas se convierten en concursantes en este singular concurso, rodeados de personajes fascinantes que añaden comedia y picardía a la trama.

Grabado en la vibrante ciudad de Miami, el video de "Celular" fue dirigido por el talentoso Justice Silvera y producido por Michael Brett Breslauer, quienes lograron plasmar la energía y el espíritu festivo de la canción en cada escena. La producción destaca por su calidad cinematográfica y su cuidada estética, convirtiendo al video en una experiencia visual cautivadora.

"Celular" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, permitiendo que los fans de Nicky Jam, Maluma y The Chainsmokers puedan disfrutar de esta colaboración explosiva en cualquier momento y lugar. Este sencillo promete ser un hito en la industria musical y demuestra una vez más la versatilidad y el talento innato de estos destacados artistas.

No pierdas la oportunidad de ser testigo de esta fusión musical sin precedentes. Escucha "Celular" ahora y déjate llevar por su contagioso ritmo y su vibrante energía, disponible en todas las plataformas digitales.