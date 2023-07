Chiky Bombom vive con un solo riñón: el otro se lo donó a su padre

El 12 de diciembre de 2021, la presentadora de televisión e influencer dominicana Lissette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom, se sometió a una manga gástrica para terminar con múltiples problemas de salud.

Este jueves, durante su participación en el programa de E! Latino, "Ojos de mujer", Chiky habló de las razones que la llevaron a realizarse la cirugía bariátrica, que incluyen desde padecer diabetes y enfermedad de tiroides hasta su historial como donante de riñón.

"A mí me decían: 'No te operes que si te operas, caes'. Pero yo me estaba muriendo, mi amor. Con muchísimas complicaciones médicas, yo solo tengo un riñón porque le doné un riñón a mi papá, vengo de una familia con diabetes y yo decía: 'Pero me voy a morir y no me quiero morir porque esta vida es demasiada rica y deliciosa. Tengo que someterme a esto.", expresó Chiky.

En el panel compuesto por otras mujeres famosas como Elizabeth Gutiérrez, Erika de la Vega, Daniella Álvarez y Carla Medina, el personaje de redes sociales también afirmó que había probado otras opciones para llegar al peso adecuado, pero no pudo lograrlo.

"Y traté todo, yo traté productos para adelgazar, yo hice ejercicios, pero en realidad no tenía la fuerza para seguirlo, era muy cansón, entonces me hice mi operación, el público me aceptó de una forma que todo el tiempo voy a estar agradecida, pero creo que me aceptó porque fui honesta porque tengo que hacer parte al público de esto y así lo hice y ha sido todo fabuloso y espectacular", explicó.

A solo dos días de su intervención, Chiky contó a Univisión que verse "fabulosa" para cuando cumpla sus 40 años, dentro de 5 años, fue otro de los motivos de su decisión.

La semana pasada, la joven mujer de 35 años y madre de un adolescente presumió su envidiable figura y en febrero de este año señaló que había adelgazado más de 80 libras.