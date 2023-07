Cardi B y Offset aparecen juntos en desfiles de París tras acusaciones de infidelidad

La semana pasada, Offset acusó públicamente a Cardi B de haberle sido infiel con "un tipo en mi grupo", pero ayer los raperos aparecieron juntos en los desfiles de Jean Paul Gaultier y Balenciaga en la Semana de la Moda de Alta Costura de París.

Al ver el mensaje de Offset publicado en su historia de Instagram, los fanáticos de ambos creyeron que llegaría el anuncio de divorcio, sin embargo, la pareja se veía feliz y más unida que nunca en la ciudad del amor, donde aprovecharon para bailar y bromear ante la prensa.

A su llegada, la rapera de origen dominicano aseguró que se encontraba "representando duro la bandera" tricolor, además saliendo de un restaurante tomó con humor que le preguntaran si se encontraba en estado de embarazo luego de dar a luz a sus hijos Kulture Kiari, de 4 años, y Wave Set, de 1 año.

Offset alarmó a sus seguidores tras publicar en sus historias de Instagram un texto que terminó eliminando minutos mas tarde:

"Mi esposa se c*gió a un tipo en mi grupo, todos los tipos saben cómo vengo" Offset Rapero

Inmediatamente, Cardi recurrió a Twitter Spaces, donde además de negar las acusaciones, cantó: "Primero que nada, déjame decirte / No puedes acusarme de todas las cosas / Sabes de lo que eres culpable / Y veo que es fácil para ti echarme la culpa de todo". Esta es la letra de la canción "I should have cheated" de Keyshia Cole.