"¿En serio qué? Chico, Anuel, yo no te he faltado el respeto ni he dicho nada negativo de ti para que me digas hipócrita", inicia el texto con el que Bad Bunny le respondió a Anuel AA a través de mensaje directo, donde este último le había reclamado por su verso en "Pasiempre".

En el tema correspondiente al nuevo álbum de Tainy, "Data", y en el que participan otros artistas urbanos, "El Conejo Malo" dice que él no es un dios del trap, sino más grande que el trap, por lo cual los fanáticos aseguraban que había sido utilizado como una tiradera a Anuel, quien se hace llamar el dios de ese género.

“Y es verdad que yo no pegué el trap, yo no soy rey del trap, tampoco un Dios del trap, no. Yo soy Bad Bunny, soy más grande que el trap. Mi música vendiéndose como el crack, el único que saca un disco y pega todos los tracks” Bad Bunny Cantante

Asimismo, Bad Bunny le explicó a su compatriota y colega que nunca ha hablado mal a sus espaldas y le sugirió no dejarse influenciar por otras personas. Además, afirmó que su parte en la canción hace referencia a los creadores de contenido que lo han subestimado.

"Las cosas positivas en buena forma y de respeto que siempre te he dicho a ti son las mismas que digo donde sea que voy. Pregunta donde sea si en algún momento yo he hablado mal de ti por ahí... jamás", aclaró Bad Bunny.

"No dejes que la gente monte pila que esa barra es inspirada pa’ los podcasteros, y gente del género que he visto hablando menospreciado mi aportación al trap. Vamos a hacer música es lo que tenemos que hacer y romper la calle. Aquí no hay odio ni nunca lo habrá, real", añadió.

Por su lado, Anuel publicó la conversación que tuvo con Bad Bunny para demostrarle a su fanaticada que no existe ningún problema entre ellos y corroboró que el mensaje quizás sea para los dueños de plataformas urbanas como Molusco, Chente Ydrach o Santiago Matías (Alofoke).

"Lo dijo él mismo. Ahí ven. Esa tiraera no es para mi, quizás es para Molusco y Chente o tal vez Alofoke, no sé pero bueno, pa’ los que hacen podcast", escribió Anuel en la publicación.

Aunque el posteo llamó mas la atención por la fotografía de Cattleya, la hija de Anuel con Yailin la más viral, que se filtró entre las imágenes, que la dominicana había evitado mostrar públicamente y que desató el enojo de Tekashi 69, quien llamó "rata" al puertorriqueño y lo acusó de no mantener a la infante.