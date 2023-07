Acusador de Kevin Spacey describe al actor como un depredador 'resbaladizo y serpentino' para evitar

Un de las acusadores de Kevin Spacey describió al actor ganador del Oscar en una corte de Londres el lunes como un depredador “escurridizo y serpentino” a quien se les advirtió a los jóvenes apuestos que evitaran.

El hombre, que trabajó con Spacey cuando llegó al Teatro Old Vic de la capital británica a principios de la década de 2000, dijo que el actor estadounidense se ofreció a presentarle a las estrellas de Hollywood. Pero el hombre dijo que se decía en la casa de juegos que debía tener cuidado con Spacey.

“Era bien sabido que no tramaba nada bueno”, dijo el hombre en un video de su entrevista policial que se mostró al jurado en el juicio por agresión sexual de Spacey. “Él estuvo casi en lo correcto desde el primer momento acicalándome”.

El acusador, que no puede ser identificado según la ley británica, es uno de los cuatro hombres a los que se acusa de agredir a la ex estrella de "House of Cards" en el Reino Unido.

Dijo que Spacey lo incomodaba al preguntarle sobre su sexualidad, luego se volvió "quisquilloso" y se graduó en manoseos agresivos cuando estaban solos. Comparó a Spacey con el villano que interpretó en el thriller de 1995 "Se7en" sobre un asesino en serie motivado por los siete pecados capitales.

“Es un poco así, un poco espeluznante”, dijo el hombre en su entrevista con la policía el año pasado.

Spacey, de 63 años, se declaró inocente de una docena de cargos por eventos que datan de 2001 a 2013. Los cargos incluyen agresión sexual, agresión indecente y hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento.

Podría ir a prisión si es declarado culpable, aunque Spacey le dijo a una revista alemana que espera que le ofrezcan trabajo “en el momento en que sea absuelto de estos cargos”.

El juicio, que se espera que dure cuatro semanas, continúa el martes ante un jurado de nueve hombres y tres mujeres en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Alguna vez uno de los actores más importantes de su generación, Spacey ganó un Premio de la Academia como actor de reparto en "The Usual Suspects" en 1995 y el Oscar al mejor actor por la película de 1999 "American Beauty". También ha ganado premios por el teatro y la pantalla chica.

Su carrera se secó cuando surgieron acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra cuando explotó el movimiento #MeToo. Fue descartado del thriller político de Netflix "House of Cards" y cortado de la película completa "All the Money in the World".

El actor, que tiene casas en Estados Unidos y Londres, está libre bajo fianza. Se desempeñó como director artístico en el Old Vic desde 2003 hasta 2015.

El hombre que testificó el lunes dijo que reaccionó con horror cuando Spacey hizo contacto físico por primera vez frotándose el cuello al principio de su relación laboral a principios de la década de 2000.

“La primera vez que me tocó fue un shock enorme”, dijo. “Simplemente no me gustan las manos de la gente sobre mí”.

Cuando se quejó con una mujer para la que trabajaba, ella se rió y dijo: “Puedes sobrellevarlo, puedes manejarlo. Todos sabemos cómo es él”, dijo.

El hombre dijo que decidió que “no quería volcar el carrito de manzanas” y siguió con su trabajo.

Pero dijo que cuando Spacey se intensificó para agarrar su entrepierna y tomar su mano para frotar las partes íntimas del actor sobre los pantalones, comenzó a temer cuando Spacey regresaría a Londres.

Describió cómo Spacey se inclinaba hacia él mientras estaba sentado a su lado y permitía que su mano vagara por su pierna y luego por la parte interna del muslo. En ese momento del testimonio, Spacey estaba apoyado en su codo derecho de manera similar mientras escuchaba desde el banquillo de los acusados.

En el contrainterrogatorio, el abogado defensor Patrick Gibbs sugirió que el hombre, que estaba disfrazado en la corte detrás de una cortina, estaba confundido por el contacto e incluso se emocionó.

“No pasó nada entre nosotros. Me estaba agrediendo”, respondió el hombre. “Estaba haciendo mi trabajo y él era el que me tocaba”.

Gibbs confrontó al hombre con una foto que publicó en las redes sociales hace seis años en la que su brazo parece estar alrededor de la espalda de Spacey.

“¿Te hizo sentir mal estar ahí uno al lado del otro?” preguntó Gibbs.

El hombre dijo que usó la imagen para promocionar su negocio.

“Cualquiera que se dedica a las redes sociales habría matado por una imagen como esa”, dijo.

Dijo que la gota que colmó el vaso llegó un día en que conducía a Spacey a una gala de verano repleta de celebridades en 2004 o 2005. La estrella lo agarró violentamente de la entrepierna y casi sale corriendo de la carretera, testificó el hombre.

“Me agarró muy fuerte y me dolió mucho”, dijo. “Lo empujé contra la puerta y le dije: 'No vuelvas a hacer eso o te noquearé'”.

"Eso me excita tanto", dijo, respondió Spacey. "Eres un hombre así".

Sin embargo, Gibbs dijo que Spacey solo asistió a esa gala una vez, tres o cuatro años antes de lo que afirmó el testigo.

El abogado defensor también mostró al jurado una instantánea que el hombre le había enviado a Spacey como agradecimiento por apoyarlo en una caminata benéfica en las Montañas Rocosas de América del Norte. El hombre también guardó una cálida carta que Spacey le escribió después de donar 5000 libras (6350 dólares) para la caminata.

Spacey le dijo a la policía cuando fue interrogado que consideraba al hombre un amigo "inteligente" y "encantador" y estaba desconcertado y profundamente herido por sus acusaciones. Sugirió que el hombre reinventó su tiempo juntos para producir acusaciones falsas porque estaba demasiado avergonzado para admitir la verdad o buscaba ganancias financieras.

En el contrainterrogatorio, el hombre dijo que podría haber considerado demandar a Spacey, pero que cualquier premio financiero que pudiera ganar en la corte “no sería suficiente”.

El hombre dijo que le contó a algunas personas en su vida sobre su experiencia con Spacey, por temor a que pudiera afectar su carrera. Dijo que decidió presentarse el año pasado después de que Spacey fuera acusado de agredir a las otras tres presuntas víctimas en el caso.

“Eso es una gran parte de eso”, dijo el hombre. “La fuerza está en los números, ¿no es así?”

"¿O es que en 2022, viste pasar un carro y decidiste subirte a bordo?" preguntó Gibbs.

“Eso no es cierto en absoluto”, dijo el hombre.

Dijo que nunca superó la vergüenza que sintió por sus encuentros con Spacey y que no se atreve a ver las películas o los programas de televisión del actor.

“No puedo soportar mirar al hombre. Me hace sentir mal”, dijo.