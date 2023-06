Fefita la Grande se cayó al tropezar con su maleta en un aeropuerto, pero que "no panda el cúnico", ella está bien y tras levantarse apela a la tradicional frase de que "un estrellón al año no hace daño".

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que la merenguera típica experimenta una caída en un aeropuerto.

Las imágenes capturan el momento en que la Vieja Fefa tropieza con su maleta y cae al suelo mientras saluda a los presentes. Varias personas acuden en su auxilio de inmediato.

Tras el incidente, Fefita La Grande publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece participando en una actividad y tocando su acordeón.

En el mensaje que acompaña el video, la artista escribe: "Todo el que cae y se levanta es de admirar, pues me he caído muchas veces y gracias a Dios me he levantado, así que dejen la crítica por Dios".