Bad Bunny abandona protagónico en película de Marvel

El artista puertorriqueño Bad Bunny abandonó el protagónico que tendría en la película de Marvel, "El Muerto", que esperaban estrenar del 12 de enero de 2024, aunque ahora los planes podrían ser otros, ya que el cantante es la razón por la cual se desarrolló el filme y se desconoce si éste continuará con la producción ejecutiva del proyecto.

La información la dio a conocer One Take News, donde señalan que Sony Pictures no tendría planes de desechar la película, a pesar de enfrentar otros problemas y de la difícil tarea de encontrar un nuevo actor que cumpla las expectativas taquilleras que tenían con "El Conejo Malo".

Cabe destacar que a esta situación se suma la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA), por lo que tuvieron que frenar la preproducción y sí estarían obligados a retrasar la fecha del lanzamiento de "El Muerto". Además de la intensa agenda de conciertos y otras actividades del artista.

"El Muerto" será dirigida por Jonás Cuarón y escrita por Gareth Dunnet Alcocer.

En cuanto a su trama, se trata de una producción derivada de Spider-Man que versa sobre un antihéroe hijo de un luchador que es el siguiente en la línea de sucesión para heredar el poder ancestral del conocido como "El Muerto".