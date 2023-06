Cada cierto tiempo, Nick Cannon debe prepararse para hacerle saber a uno de sus hijos mayores que tiene once hermanos que quizás ha conocido, aunque no a todos porque ha tenido que ir al ritmo de sus madres, así lo contó en el podcast "The Language of Love con la Dra. Laura Berman".

Ahora el actor quiere decirle a su hijo Golden Sagon, de 6 años, fruto de su relación con la modelo Brittany Bell: "Sabes que papá ya tiene muchos hijos. Y tú eres especial, aprecio nuestro vínculo, pero también tengo otras relaciones que han producido otros niños".

En la actualidad, Cannon respeta la decisión de otros, ya que no es él quien cuida de las criaturas, pero está seguro de que en algún momento todos sus hijos tendrán que convivir juntos e incluso probablemente estar en la misma escuela.

"Por mucho que ese sea un deseo mío, tengo que respetar que no es un deseo de todos", explicó.

"Creo que llegaremos allí. Una de las cosas que he presenciado de algunos de mis mayores en el juego, una vez que los niños tengan la edad para tomar sus propias decisiones, sucederá", agregó.

"Debido a que actualmente están bajo la jurisdicción de sus madres, estoy tratando de seguir las reglas de las madres. Pero una vez que puedan tomar sus propias decisiones, espero y rezo para que hayamos establecido una relación lo suficientemente fuerte como para que puedan querrá venir a pasar el rato conmigo", continuó.

Nick es padre de los mellizos de 11 años Moroccan Cannon y Monroe Cannon (con Mariah Carey); Golden Cannon, 6 años, 9 meses, Rise Messiah Cannon, 8 meses y Powerful Queen Cannon, 2 años (con Brittany Bell); Onyx Ice Cole Cannon (con LaNisha Cole), los gemelos Zion Mixolydian Cannon y Zillion Heir Cannon, 2 años, y Beautiful Zeppelin Cannon, 7 meses (con Abby De La Rosa); Legendary Love Cannon, 11 meses, (con Bre Tiesi); y Halo Marie Cannon, 6 meses y Zen S. Cannon, fallecido, (con Alyssa Scott).