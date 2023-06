El letrista ganador del Tony, Sheldon Harnick, muere a los 99 años

El letrista ganador de premios Tony y Grammy Sheldon Harnick, quien con el compositor Jerry Bock formó los principales dúos de compositores de teatro musical de las décadas de 1950 y 1960 con espectáculos como “Fiddler on the Roof”, “Fiorello! ” y “El manzano”, ha muerto. Tenía 99.

Conocido por su humor irónico y sutil y sus hábiles juegos de palabras, Harnick murió mientras dormía el viernes en la ciudad de Nueva York por causas naturales, dijo Sean Katz, el publicista de Harnick.

Bock y Harnick alcanzaron el éxito por primera vez con la música y la letra de "Fiorello!", que les valió a cada uno un Tony y un premio Pulitzer en 1960. Además, Harnick fue nominado a los Tony en 1967 por "The Apple Tree", en 1971 por “The Rothschilds” y en 1994 por “Cyrano — The Musical”. Pero su obra maestra fue "El violinista en el tejado".

Bock y Harnick fueron presentados por primera vez en un restaurante por el actor Jack Cassidy después de la presentación de la noche de apertura de "Shangri-La", un musical en el que Harnick había ayudado con la letra. El primer musical de Harnick-Bock fue “The Body Beautiful” en 1958.

“Creo que en todos los años que trabajamos juntos, solo recuerdo una o dos discusiones, y esas fueron al comienzo de la colaboración cuando todavía nos estábamos sintiendo”, Harnick, quien colaboró con Bock durante 13 años. recordó en una entrevista con The Associated Press en 2010. “Una vez que superamos eso, fue maravilloso trabajar con él”.

Formarían una de las asociaciones más influyentes en la historia de Broadway. A los productores Robert E. Griffith y Hal Prince les habían gustado las canciones de “The Body Beautiful”, y contrataron a Bock y Harnick para que escribieran la partitura de su próxima producción, “Fiorello!”, un musical sobre el alcalde reformista de la ciudad de Nueva York.

Bock y Harnick luego colaboraron en "Tenderloin" en 1960 y "She Loves Me" tres años después. Ninguno de los dos fue un éxito, aunque "She Loves Me" ganó un Grammy a la mejor banda sonora de un álbum de reparto, pero el siguiente fue un monstruo que continúa presentándose en todo el mundo: "Fiddler on the Roof". Ganó dos premios Tony en 1965.

Basado en historias de Sholom Aleichem que Stein adaptó a un libreto, “Fiddler” trata sobre la experiencia de los judíos ortodoxos de Europa del Este en el pueblo ruso de Anatevka en el año 1905. Protagonizada por Zero Mostel como Teyve, tuvo una experiencia de casi ocho años. corrió y ofreció al mundo canciones tan impresionantes como "Sunrise, Sunset", "If I Were a Rich Man" y "Matchmaker, Matchmaker". El renacimiento de Broadway más reciente protagonizó a Danny Burstein como Tevye y obtuvo una nominación al Tony al mejor renacimiento.

En una obra maestra de risa y ternura, las letras de Harnick eran conmovedoras y honestas, como cuando el héroe Tevye canta: “Señor que hizo el león y el cordero/Tú decretaste que debería ser lo que soy/¿Estropearía algún vasto plan eterno/Si ¿Yo era un hombre rico?

Bock y Harnick luego escribieron el libro, así como la partitura de "The Apple Tree", en 1966, y la partitura de "The Rothschilds", con un libro de Sherman Yellen, en 1970. Fue la última colaboración entre los dos: Bock decidió que había llegado el momento de que él fuera su propio letrista y lanzó dos álbumes experimentales a principios de la década de 1970.

Harnick colaboró con Michel Legrand en “The Umbrellas of Cherbourg” en 1979 y un musical de “A Christmas Carol” en 1981; Mary Rodgers en una versión de “Pinocho” en 1973; Arnold Black en un musical de “The Phantom Tollbooth”; y Richard Rodgers en la partitura de “Rex” en 1976, un musical de Broadway sobre Enrique VIII.

También escribió la letra de la canción "William Wants a Doll" para el especial de televisión de Marlo Thomas "Free to Be... You and Me" y varios libretos de ópera originales, incluidos "Captain Jinks of the Horse Marines" y "Love in Two". Países." Ganó un Grammy por escribir el libreto de "The Merry Widow" con Beverly Sills.

Su trabajo para televisión y cine abarcó desde canciones para la película animada de HBO "The Tale of Peter Rabbit" en 1991 con música de Stephen Lawrence, hasta letras para el número de apertura de la transmisión de los Premios de la Academia de 1988. Escribió los temas musicales de dos películas, ambas con música de Cy Coleman: “The Heartbreak Kid” en 1972 y “Blame it On Rio” en 1984.

En 2014, The York Theatre Company de Broadway revivió algunas de las primeras obras de Harnick, incluidas "Malpractice Makes Perfect", "Dragons" y "Tenderloin". "She Loves Me" se revivió por última vez en Broadway en 2016 en un espectáculo nominado al Tony protagonizado por Zachary Levi.

Harnick nació y se crió en Chicago y obtuvo una licenciatura en música de la Escuela de Música de la Universidad Northwestern después de servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Formado en el violín, decidió probar suerte como compositor en Nueva York.

Sus primeras canciones incluyeron "The Ballad of the Shape of Things", luego grabada por Kingston Trio, y la parodia de Cole Porter, "Boston Beguine", de la revista "New Faces of 1952".

Él y su esposa, la artista Margery Gray Harnick, tuvieron dos hijos, Beth y Matthew, y dos nietos. Harnick tuvo un matrimonio anterior con la actriz Elaine May. Fue miembro durante mucho tiempo del Gremio de Dramaturgos y del Gremio de Compositores.