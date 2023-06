Elvis Martínez desvincula de su empresa a su agente comercial en el país, Wellinton Polanco

A través de un comunicado emitido por su represente legal, Asiaraf Serulle, de la firma de abogados Serulle & Asociados, la empresa Camarón Récords, que preside el artista Elvis Martínez, comunicó que su agente comercial "on booker" (vendedor de fiestas y actividades en el país), Wellinton Manuel Polanco González, ya no pertenece a la empresa.

De igual manera, el comunicado agrega, además, a cualquier tercero que esté relacionado a esta persona y representación de dicha empresa.

La notificación establece que el señor Wellinton Polanco, como cualquier tercero que esté asociado o relacionado a éste, si no cuenta con el contrato correspondiente, es totalmente desconocido por la empresa Camarón Records.

A continuación el documento emitido por el abogado Asiaraf Serulle, representante legal de Elvis Martínez

La empresa Camarón Records, E.I.R.L., informa a todo el público en general, que el señor Wellinton Manuel Polanco González, ya no pertenece a nuestra empresa. A su vez, toda contratación realizada por el señor Wellinton Manuel Polanco González, como cualquier tercero que esté asociado o relacionado a esta persona, a nombre y representación de la empresa Camarón Records, E.I.R.L., queda sin efecto ni valor alguno, atendiendo, que todo contrato, en particular el precio, no ha sido acordado con la empresa.

En tal sentido, la empresa desautoriza al señor Wellinton Manuel Polanco González , como cualquier tercero que esté asociado o relacionado a este, para realizar todo tipo de contrato de venta de fiestas que involucre la empresa Camarón Records, E.I.R.L. y al señor Elvis Martínez y orquesta.

De igual forma, se hace de público conocimiento que todo acuerdo llevado a cabo con el señor Wellinton Manuel Polanco González, como cualquier tercero que esté asociado o relacionado a este, si no cuenta con el contrato correspondiente, es totalmente desconocido por la empresa Camarón Records, E.I.R.L.

Para contrataciones debe realizarse a través del contacto directo a los números 809-863-3756

484 591-8961

Pedimos excusas por todos los inconvenientes, provocados por el señor Wellinton Manuel Polanco González, como cualquier tercero que esté asociado o relacionado a este. No es intención de la empresa ni de su propietario, la forma de accionar por parte de ese señor, ya que es nuestro interés ofrecer el mejor servicio a todos nuestros clientes.