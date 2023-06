Alejandro Sanz es condenado al pago de 3 millones de euros

Al parecer, Alejandro Sanz no deja de recibir malas noticias en estas últimas semana. Y es que luego de su crisis emocional, la ruptura con su novia Rachel Valdés y la supuestas deudas económicas por una estafa, ahora el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid lo condenó al pago de 3 millones de euros.

Según El Mundo, el cantautor español no saldó un préstamo de por 12 millones de dólares, el cual solicitó para comprar dos propiedades en Sunset Lake, Florida. Entre ellas, una mansión de seis dormitorios, cinco baños, piscina, un muelle privado y un estudio de grabación.

El intérprete de "Amiga mía" habría dejado una de sus empresas en Estados Unidos a Total Bank como garantía una de sus empresas, pero no realiza ningún pago desde 2019, señaló el medio.

Sin embargo, Alejandro vendió las propiedades un año después, cuando las propiedades acumularon deudas por mas de 12 millones de euros, por lo que decidió venderlas sin tener éxito, ya que intentó vender una de ellas por un valor superior, exactamente 14 millones de dólares.

Finalmente, el artista y productor vendió los inmuebles en 9 millones de euros, adeudando 3 millones de euros hasta el momento.

En mayo, el cantante confesó a través de su cuenta en Twitter que no se encontraba anímicamente bien.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (…) A veces no quiero ni estar", decía el tuit.