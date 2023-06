'The Flash' alcanza los 55 millones de dólares en taquilla, pero se queda corta ante las expectativas de su género

La película de superhéroes de DC y Warner Bros. "The Flash" se estrenó con $ 55 millones en sus primeros tres días en los cines de América del Norte, según estimaciones del estudio el domingo.

Aunque es una buena cantidad de dinero para los estándares normales, un salto considerable desde el último lanzamiento de DC, el "Shazam!" secuela, y suficiente para comenzar en primer lugar, también se queda corto según los estándares de superhéroes donde los fines de semana de debut de $ 100 millones son casi comunes.

En general, fue un fin de semana lleno de gente en el multiplex. Además de "The Flash", se presentó la nueva película familiar de Pixar "Elemental" y la comedia de terror "The Blackening". La única gran victoria fue la estrellada "Asteroid City" de Wes Anderson, que ganó $720,000 en solo seis salas y la distinción de tener el promedio más alto por sala ($132,211) desde el comienzo de la pandemia.

“The Flash” enfrentó más complicaciones que las condiciones del mercado. Ha estado en los titulares a menudo durante el año pasado, no por la película en sí, sino por los problemas fuera de la pantalla de su estrella Ezra Miller, que incluyen arrestos, comportamiento errático y acusaciones de mala conducta. Miller se disculpó y dijo que está buscando tratamiento de salud mental. También se retiró de participar en el circuito publicitario normal, a excepción del estreno.

Sin embargo, el liderazgo del estudio se mantuvo optimista sobre el lanzamiento de su película de $ 200 millones, confiando en su calidad e importancia para las futuras historias de DC Studios. La película presenta el multiverso, lo que permitió el regreso del Batman de Michael Keaton en una película que también tenía al Batman de Ben Affleck.

Al entrar en el fin de semana, los analistas esperaban que "The Flash" ganara al menos $ 70 millones en sus primeros tres días, proyectándose en 4,234 ubicaciones a nivel nacional. Ahora, se proyecta que obtenga $ 64 millones en sus primeros cuatro, incluido el feriado del 16 de junio del lunes.

Las críticas fueron mixtas pero más positivas que negativas, con un 67% en Rotten Tomatoes. Jocelyn Noveck de AP escribió en su reseña que a pesar de algunos momentos "alegremente inteligentes y entretenidos", "el acto final se atasca en lo que parece una batalla CGI genérica e interminable y una resolución de fregadero de cocina".

El público encuestado por CinemaScore solo le dio a la película una B, lo que históricamente no ha sido una gran noticia para el potencial de boca en boca y la longevidad. Pero hay una pequeña brecha en el calendario antes de que llegue el próximo gran éxito de taquilla, "Indiana Jones and the Dial of Destiny", que se estrena el 30 de junio. La mayor oferta de la próxima semana es la comedia de Jennifer Lawrence con clasificación R "No Hard Feelings". ” y la expansión nacional de “Asteroid City”.

El segundo lugar fue para “Elemental” con un estimado de $29.5 millones de 4,035 locaciones en Norteamérica, un nuevo mínimo para las aperturas de tres días de Pixar. Antes, ese título pertenecía a "The Good Dinosaur" y "Onward", que debutaron con 39 millones de dólares.

“Elemental” fue recibido positivamente por la crítica, con un 76% en Rotten Tomatoes, y por el público (A CinemaScore). Jake Coyle de AP escribió que está "probablemente en la mitad inferior" del cañón de Pixar, pero "sincera e inteligente, con un toque de deslumbramiento", "se acerca más a reavivar algo de la vieja magia de Pixar que algunas entradas recientes". Incluyendo $ 15 millones de 17 territorios internacionales, "Elemental" se lanzó a $ 44,5 millones a nivel mundial.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” ocupó un tercer lugar muy cercano, en su tercer fin de semana, con 27,8 millones de dólares. Sony proyecta que su total nacional habrá alcanzado los $ 285 millones hasta el lunes.

“Transformers: Rise of the Beasts” cayó un 67% en su segundo fin de semana, agregando $20 millones para ocupar el cuarto lugar. “La Sirenita” se instaló en el quinto lugar con $11,6 millones en su cuarto fin de semana.

“The Blackening” fue el otro gran lanzamiento de este fin de semana: un poco de contraprogramación a los lanzamientos de marcas más grandes, con una comedia de terror original sobre un grupo de amigos, que son negros, que se reúnen para pasar un fin de semana y se dan a la fuga de un asesino.

Lionsgate y MRC adquirieron la película de 5 millones de dólares del director Tim Story después de que debutara con críticas positivas en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Estrenada en 1.775 cines, “The Blackening” recaudó aproximadamente $6 millones.