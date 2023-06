Laura Bozzo sufrió caída durante un ataque de ansiedad

La abogada y celebridad peruana Laura Bozzo alarmó a sus seguidores al compartirles en Twitter una fotografía de su cara con un moretón en el ojo, además del mensaje que la acompañaba.

"Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí", dice el texto.

"Soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí. Pero Dios me cuida", concluye.

Más tarde, Bozzo agradeció a todas las personas que se preocuparon por su salud, pero lamentó que la información que ofreció haya generado un "escándalo.

No es la primera vez que la popular presentadora de televisión hace este tipo de declaración, ya que en 2019 se solidarizó con el cantante colombiano J Balvin, quien se confesó sobre sus trastornos.

"Te comprendo perfectamente, desde muy joven he sufrido de ansiedad, depresión que en mi caso se manifiesta a través de la anorexia y ataques de pánico", le dijo Bozzo a Balvin en ese entonces.