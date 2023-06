"The Flash" es una película que se vuelve muy emotiva

En octubre de 2022, a James Gunn y Peter Safran se les encomendó la tarea de volver a encarrilar el universo DC, que parecía desordenado y sin rumbo al menos desde el fracaso de La Liga de la Justicia.

El director de Guardianes de la Galaxia y el productor de El Conjuro estarían desarrollando actualmente un plan de ocho a diez años para coordinar mejor las películas, series y videojuegos realizados bajo la bandera de DC en el futuro.

Antes que el trabajo de la nueva gerencia pueda dar frutos lentamente a partir de la temporada 2024/25, todavía hay unos proyectos en 2023 que se encargaron como parte del antiguo DCEU (DC Extended Universe): Además de Escarabajo Azul" (17 de agosto) y Aquaman 2: Lost Kingdom (21 de diciembre), The Flash es ahora el preludio de esta gira de despedida, y un sentimiento agridulce que el cerebro de IT Andy Muschietti acaba de estrenar la mejor película de DC desde The Dark Knight de Christopher Nolan.

Gunn y Safran ya han anunciado que no necesariamente quieren tirar todo por la borda, y solo les queda desear salvar la mayor cantidad posible de The Flash en la nueva era DC Universe (DCU): una historia maravillosamente seca y al mismo tiempo con sincero sentido del humor; creativas y variadas escenas de acción en las que, si es necesario, la alegría pura y contagiosa de ser un superhéroe, que el segundo Barry Allen, alias The Flash, transporta en particular; un uso igualmente inteligente y lúdico de los viajes en el tiempo y los multiversos, que al mismo tiempo siempre presta total atención al fuerte núcleo emocional de la historia; además de muchos metaelementos que harán que los fans de los últimos 100 años de DC aplaudan a carcajadas, sin que se sienta como unas risas forzadas.

De alguna manera, con Barry Allen (Ezra Miller), nunca hay tiempo para descansar un poco.

Cuando no está ocupado salvando el mundo como el héroe de velocidad The Flash, está tratando de hacer lo mejor en su trabajo.

Lo que más le preocupa ahora mismo es la próxima audiencia sobre su padre Henry (Ron Livingston), que lleva muchos años preso porque mató a su mujer Nora (Maribel Verdú) y que dice que no asesinó.

Video THE FLASH Tráiler 2 Español Latino (2023)



Durante muchos años, Barry ha luchado por demostrar la inocencia de su padre en vano. Cuando

accidentalmente descubre un día que su habilidad especial le permite viajar en el tiempo, tiene una idea: quiere evitar el asesinato de su madre y así salvar la vida de ambos padres.

No tiene idea de lo que está a punto de hacer, porque de repente todo es diferente.

Incluso su mejor amigo Bruce Wayne, también conocido como Batman (Ben Affleck), ya no es reconocible.

Una película basada en el superhéroe de DC Comics, The Flash, había estado en proceso durante mucho tiempo , y el actor Ezra Miller no aportaba mucho.

Después de todo, ya lo había interpretado en otras películas, sobre todo en Justice League, donde el personaje se convirtió en parte del equipo de héroes.

De alguna manera, el proyecto no parecía estar bajo una buena estrella, numerosos directores estaban en conversaciones después de Rick Famuyiwa, que inicialmente fue considerado para la película, salia y entraba de ella.

Otros compromisos del actor principal provocaron retrasos masivos. E incluso ahora, cuando todo está listo a pesar de todas las dudas, el momento difícilmente podría ser peor. Miller no solo ha llamado la atención en los últimos meses con numerosas acciones cuestionables, lo que ha sido una pesadilla para el departamento de relaciones públicas.

También se sabe que el universo cinematográfico de DC Comics está en medio de la agitación, por lo que nadie sabe si la historia de The Flash todavía tiene futuro.

Este no es un buen requisito previo para un éxito de taquilla designado, más aún en un entorno cinematográfico que actualmente está invadido por producciones a gran escala.

The Flash no rehuye los momentos muy oscuros, pero comienza maravillosamente con los pies ligeros: lo que la kryptonita es para Superman, para Barry Allen es la falta de calorías.

Esta vez, todo el ala del Hospital General de Gotham está a punto de colapsar, y entre todo el vidrio y el concreto, una docena de bebés también están cayendo desde la sala de maternidad en un piso superior hacia el suelo.

En una toma en particular, esto recuerda a las imágenes apocalípticas de objetos ocultos de El Bosco, solo que con recién nacidos en trajes de mameluco rosa y azul claro.

Todo sucede en cámara súper lenta para The Flash y, sin embargo, el escenario resulta ser un rompecabezas complicado para Flash, ya que no puede poner a salvo a los bebés fácilmente (no podrían sobrevivir a su velocidad, incluso para una distancia corta).

En cambio, tiene que encontrar otras soluciones creativas: ahí es donde entra en juego el estacionamiento temporal de un bebé en el microondas, por lo que el electrodoméstico de la cocina también debe usarse para un reabastecimiento de calorías en el aire con burritos.

Eso es mucho más creativo y divertido que las secuencias comparables de Quicksilver de la competencia de Marvel, y de todos modos, los remates generalmente maravillosamente secos y, a menudo, agradablemente sin pretensiones, están perfectamente sincronizados en todos los ámbitos.

Flash, como la mayoría de los personajes de DC, lleva la pesada carga de ser un superhéroe.

En contraste, la versión de estudiante universitario de 18 años de Barry Allen, todavía completamente despreocupada, emana una alegría francamente contagiosa en los poderes sobrehumanos. Incluso, si puede parecerlo hasta este punto.

The Flash no es solo una simple granada divertida y autocrítica, porque a diferencia de la última vez, por ejemplo, Thor 4: Love And Thunder, The Flash logra convertirse en reinos más serios: además de la grandiosa actuación doble de Ezra Miller, la película se beneficia enormemente del fuerte núcleo emocional de la historia, a partir del cual se desarrolla en primer lugar toda la historia del multiverso.

El Batman de Michael Keaton regresa en la epopeya de superhéroes de DC 'The Flash'

Batman puede explicar todo el enredo del viaje en el tiempo con espaguetis caseros, pero al final siempre se trata de ese pequeño momento, casi banal, que darías cualquier cosa por poder cambiar después...

E incluso si las consecuencias de la interferencia del pasado se vuelven cada vez más masivas, The Flash nunca pierde de vista el verdadero núcleo de su historia: Andy Muschietti y su guionista Christina Hodson (Birds Of Prey) son siempre conscientes de que el conflicto central de The Flash es uno que Barry, al final, solo puede resolver por su cuenta, incluso si parece brevemente que con una batalla masiva en el desierto un final de gran éxito clásico. podría ser anunciado. Así que The Flash termina con una nota apropiadamente personal e íntima, incluso si se dispara una poderosa y visualmente desbordante exhibición de fuegos artificiales de nostalgia alrededor del protagonista interiormente desgarrado, en el que cien años de historia de DC chocan literalmente entre sí en forma de cultura pop.

Uno de ellos es especialmente problemático: Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Solo dos semanas antes del estreno de The Flash, cuenta una historia asombrosamente similar en partes.

Ambas películas se basan en el tema de tendencia actual del multiverso, el concepto habla de que existen numerosos mundos paralelos que siempre difieren en los detalles.

Si bien la película animada aprovechó esto como una oportunidad para reunir las versiones más diversas del héroe del título y, por lo tanto, unió los estilos más diversos, aquí uno es mucho más modesto: Barry actualmente viaja en un mundo paralelo. Y realmente no se ve diferente.

Aprovechamos la oportunidad para jugar un poco en otro lugar.

Se hizo público desde el principio que Michael Keaton, décadas después de Batman (1989) y El regreso de Batman (1992) repetiría su papel como el Caballero de la Noche, con la esperanza de que la nostalgia generará buenos números.

A diferencia de Spider-Man: No Way Home, el multiverso no se usa únicamente por el factor nostalgia.

Más bien, The Flash combina este motivo con el del viaje en el tiempo y el caos asociado con él. Regreso al futuro se cita directamente allí más de una vez.

Además, el tono es mucho más humorístico. No solo eso, Barry se desespera por los diversos cambios en el mundo y también se enfrenta a una versión alternativa de sí mismo que no se comporta como él cree que debería.

Nada de esto es original, lo que podría ser la ruina de la película. Esta es una historia que se ha desglosado de manera similar demasiadas veces últimamente.

Está bien implementado, el factor entretenimiento es alto.

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, Ezra Miller, de izquierda a derecha, Ezra Miller y Sasha Calle en una escena de "The Flash".Warner Bros. Pictures via AP)

Puedes pensar lo que quieras de Miller debido a sus escaladas y fracasos inducidos psicológicamente, aquí crea el equilibrio entre el humor y la acción, entre el nerd y el superhéroe.

Su talento actoral da sus frutos hacia el final.

Mientras tanto, parece que la gran final volverá a ser muy fácil y se seguirán las convenciones habituales de estas adaptaciones cómicas, en cambio, The Flash es una película que se vuelve muy emotiva.

Con todo el alboroto, las numerosas apariciones especiales y alusiones, así como las interminables tormentas eléctricas de efectos, el director Andy Muschietti no está fuera de la vista del protagonista. Luego hay escenas en las que tienes que reprimir un sollozo.

Aunque la película no es la súper obra que se esperaba tras las primeras voces, y en algunos lugares hubiera estado bien más coraje, sigue perteneciendo a las mejores actuaciones heroicas de los últimos tiempos. Y desearía que tenga el éxito que se merece y que el final parcialmente abierto no lo fuera todo.