Gerard Piqué y Clara Chía fueron a la corte tras demandar a paparazzi

Gerard Piqué y Clara Chía asistieron este miércoles a una corte de Barcelona para explicar, ante un juez, las razones de su solicitud de orden de alejamiento contra el paparazzi Jordi Marti, quien supuestamente los ha afectado psicológicamente por el acoso y la persecución para fotografiarlos.

Sin embargo, Jordi Marti habría convencido al magistrado de su inocencia, tanto que el exfutbolista terminó por retirar su solicitud de alejamiento, dejando solo la prohibición de cercanía a su novia.

De acuerdo con las declaraciones del paparazzi, el juez no encontró ningún delito de por medio y pidió a Clara Chía no mostrar reportes psicológicos que no tienen valides, pues no había llevado a su médico para testificar.

Asimismo, Marti detalló que la pareja exigió un amplio personal de seguridad y estar en una sala diferente para evitar tener contacto físico y visual con él.

"Hasta cuatro policías me han puesto encima mío", expresó Marti en El Gordo y La Flaca.

"Piqué y Clara han decidido no querer verme, estaban en una sala anexa, han declarado en sala. Mientras ellos salían por el pasillo, a mí me metían en una sala", agregó.

Finalmente, Marti también contó que Clara Chía se puso a llorar, "montó un show", diciendo que ha tenido que cambiar sus hábitos y que su madre tenía que llevarle comida a su casa porque no puede salir con sus amigos como antes, "pero todas esas salidas que hemos visto cuando va a restaurante, pues nada, me las habré inventado yo".